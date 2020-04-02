Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции

Штрафы жителям Москвы за нарушение режима изоляции:
Штрафы за отказ от приостановки деятельности различных объектов и за отказ от приостановки проведения мероприятий:
Санкции будут применяться в случае, если нарушение не содержит «уголовно наказуемого деяния» или административного по КоАП РФ.
Ранее документ приняли на внеочередном заседании Мосгордумы.
Напомним, в Москве и большинстве регионов России введен режим изоляции граждан
Режим изоляции действует на время нерабочей недели, которую ввел президент Владимир Путин во время обращения на прошлой неделе. Сегодня, 2 апреля, ожидается, что он снова выступит с обращением. По данным «Ъ», следующая неделя (с 6 апреля) может быть снова объявлена нерабочей.