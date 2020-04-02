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Почему мы должны оставаться дома? Простой ответПравительства России и большинства стран мира призывают граждан оставаться дома. С каждым днем меры становятся более строгими.
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15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы. Он ввел штрафы за нарушение жителями режима изоляции в 4−5 тыс. руб.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 02.04
Источник: Агентство «Москва»

Штрафы жителям Москвы за нарушение режима изоляции:

  • 4 тыс. руб. за первое нарушение;
  • 5 тыс. руб. за повторное нарушение или с использованием транспортного средства.

Штрафы за отказ от приостановки деятельности различных объектов и за отказ от приостановки проведения мероприятий:

  • 30−40 тыс. руб. для должностных лиц;
  • 40−50 тыс. при повторном нарушении для должностных лиц;
  • 200−300 тыс. руб. для юридических лиц;
  • 300−500 тыс. при повторном нарушении для юридических лиц.

Санкции будут применяться в случае, если нарушение не содержит «уголовно наказуемого деяния» или административного по КоАП РФ.

Ранее документ приняли на внеочередном заседании Мосгордумы.

Новость
Чем режим самоизоляции отличается от карантина?

Напомним, в Москве и большинстве регионов России введен режим изоляции граждан из-за коронавируса. Жителям разрешается выходить из дома только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних животных или чтобы выкинуть мусор. Также разрешается выйти из дома для поездки на работу, если на нее разрешено выходить. Мэрия Москвы ранее объясняла, что режим изоляции ввели из-за того, что жители не прислушались к призывам минимизировать контакты с другими людьми.

Режим изоляции действует на время нерабочей недели, которую ввел президент Владимир Путин во время обращения на прошлой неделе. Сегодня, 2 апреля, ожидается, что он снова выступит с обращением. По данным «Ъ», следующая неделя (с 6 апреля) может быть снова объявлена нерабочей.

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