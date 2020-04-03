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09:44 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили о подготовке встречи ОПЕК+

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) начала подготовку к переговорам в рамках ОПЕК+. Процесс инициирован Саудовской Аравией. Об этом рассказал источник, принимающий участие в подготовительном процессе.

Источник: Reuters

Встреча, по его словам, может состояться на следующей неделе. «Мы начали коммуникации со странами по этому вопросу», — рассказал он ТАСС в пятницу, 3 апреля. В каком формате будут организованы переговоры, источник не уточнил.

По словам источника «РИА Новости», генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо контактировал с некоторыми членами ОПЕК+ и обсудил детали возможной встречи альянса.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал сокращение объемов добычи нефти в США с Россией и Саудовской Аравией в качестве уступки для соглашения стран по ценам на нефть.

До этого глава Белого дома утверждал, что поговорил о ценах на нефть с принцем, а тот якобы до этого обсуждал вопрос с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, и Москва и Эр-Рияд пообещали сократить добычу углеводорода. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг такой разговор Путина.

Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как Россия и страны — участницы сделки ОПЕК+ 6 марта не договорились о сокращении нефтедобычи.

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23 марта© Ньюстюб
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Источник:©РИА "Новости"
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