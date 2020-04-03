СМИ сообщили о подготовке встречи ОПЕК+

Встреча, по его словам, может состояться на следующей неделе. «Мы начали коммуникации со странами по этому вопросу», — рассказал он ТАСС в пятницу, 3 апреля. В каком формате будут организованы переговоры, источник не уточнил.
По словам источника «РИА Новости», генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо контактировал с некоторыми членами ОПЕК+ и обсудил детали возможной встречи альянса.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал сокращение объемов добычи нефти в США с Россией и Саудовской Аравией в качестве уступки для соглашения стран по ценам на нефть.
До этого глава Белого дома утверждал, что поговорил о ценах на нефть с принцем, а тот якобы до этого обсуждал вопрос с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, и Москва и Эр-Рияд пообещали сократить добычу углеводорода. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг такой разговор Путина.
Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как Россия и страны — участницы сделки ОПЕК+ 6 марта не договорились о сокращении нефтедобычи.