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10:21 (мск), источник: ТАСС

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, включая «Сапсаны»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.

Источник: РИА "Новости"

Будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, 53 поезда отменят. Изменения затронут график движения высокоскоростных поездов «Сапсан». Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будет отправляться на 3 пары поездов меньше.

Решение об изменении графика принимается только в тех случаях, когда у поезда есть альтернатива на маршруте или если спрос на билеты составляет менее 25% от общего количества мест.

«Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются», — подчеркнули в РЖД.

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Корректировка расписания курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. РЖД отмечают значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая поезда «Сапсан». Начиная с 21 марта наблюдается более чем 50%-ное снижение количества отправленных пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возврат проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в пять раз выше прошлого года, а на май — более чем в три раза. Количество проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май — менее 60% от уровня прошлого года.

Пассажирам предложат совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо получить в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда.

«При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг “РЖД” незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров», — заверили в компании.

Ранее РЖД сократили частоту курсирования ряда поездов дальнего следования на фоне ситуации с коронавирусом, которая вызвала падение спроса.

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