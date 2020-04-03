Рестораны не переживут вирус

Почти треть рестораторов и операторов общепита в России закроют свой бизнес, если введенный властями карантин продлится в стране более месяца, более 40% — в случае продления режима изоляции до лета. Такие данные приводятся в совместном исследовании Delivery Club и Data Insight.
О том, что 28% владельцев точек общепита закроют свой бизнес максимум через месяц после объявления режима повышенной готовности в стране, говорится в совместном исследовании агентства Data Insight и принадлежащего Mail.ru Group агрегатора доставки Delivery Club, переданном в «Ъ». Исследование основано на телефонном опросе 316 случайных рестораторов, не использующих доставку, а также
Как минимум 13% предпринимателей рассчитывают, что смогут выдержать два месяца, 6% — три месяца и только 2% — смогут открыться и через полгода. Еще 25% опрошенных предпринимателей уверены, что не закроют заведения, 27% — затрудняются
После окончания изоляции (если она продлится до майских праздников) предприятия общепита ждет традиционно низкий по активности месяц. К тому же скажется упавшая за эти месяцы покупательская способность россиян, соответственно, выйти на докризисные показатели не удастся, добавляет она.
«Если у ресторатора есть только одно заведение, ему требуется договориться с одним арендодателем и решить вопрос с десятком сотрудников, такой бизнес можно перезапустить чуть позднее. Когда у тебя 100 точек, задача становится практически нерешаемой», — соглашается гендиректор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный.
Никита Щуренков