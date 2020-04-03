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12:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Рестораны не переживут вирус

Треть заведений общепита закроются навсегда после месяца самоизоляции россиян.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:02 MSK, 03.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Почти треть рестораторов и операторов общепита в России закроют свой бизнес, если введенный властями карантин продлится в стране более месяца, более 40% — в случае продления режима изоляции до лета. Такие данные приводятся в совместном исследовании Delivery Club и Data Insight.

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О том, что 28% владельцев точек общепита закроют свой бизнес максимум через месяц после объявления режима повышенной готовности в стране, говорится в совместном исследовании агентства Data Insight и принадлежащего Mail.ru Group агрегатора доставки Delivery Club, переданном в «Ъ». Исследование основано на телефонном опросе 316 случайных рестораторов, не использующих доставку, а также онлайн-опросе более 1,2 тыс. предприятий, подключенных к Delivery Club.

Как минимум 13% предпринимателей рассчитывают, что смогут выдержать два месяца, 6% — три месяца и только 2% — смогут открыться и через полгода. Еще 25% опрошенных предпринимателей уверены, что не закроют заведения, 27% — затрудняются что-либо прогнозировать. В условиях продолжительного — более двух месяцев — карантина 27% рестораторов не знают, что будут делать с бизнесом, 23% — намерены отправить сотрудников в отпуск, 9% — объявят себя банкротами, еще 9% — ничего не предпримут, 5% — попробуют перепрофилироваться, и 2% — «сделают что-то еще», говорится в исследовании.

Представитель сети Prime Мария Лошкова считает этот прогноз слишком оптимистичным. За неделю до начала карантина продажи у рестораторов упали в три раза, напоминает она.

После окончания изоляции (если она продлится до майских праздников) предприятия общепита ждет традиционно низкий по активности месяц. К тому же скажется упавшая за эти месяцы покупательская способность россиян, соответственно, выйти на докризисные показатели не удастся, добавляет она.

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«Если у ресторатора есть только одно заведение, ему требуется договориться с одним арендодателем и решить вопрос с десятком сотрудников, такой бизнес можно перезапустить чуть позднее. Когда у тебя 100 точек, задача становится практически нерешаемой», — соглашается гендиректор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный.

Из-за пандемии вируса COVID-19 в России весь апрель объявлен нерабочим. В этот период в крупных городах закрыты торговые залы заведений общепита, рестораны и кафе могут готовить блюда навынос. Сложившаяся кризисная ситуация вынуждает предприятия общепита оперативно подключаться к службам доставки. Если в феврале такой возможностью воспользовались 42% российских рестораторов, говорится в исследовании со ссылкой на проведенный зимой этого года опрос 15 тыс. предприятий общепита, то к концу марта дополнительно 18% заведений организовали курьерскую доставку, еще 9% — воспользуются этой опцией в ближайшее время. Не исключено, прогнозируют эксперты, что вскоре 70% всех заведений общественного питания в стране будут предлагать доставку еды.

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