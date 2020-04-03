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12:37 (мск), источник: Forbes

Батурина вернула себе лидерство в списке богатейших женщин России по оценке Forbes Real-Time

Татьяна Бакальчук, которая в феврале обходила Елену Батурину в рейтинге Forbes Real-Time, перестала быть богатейшей женщиной России. Ее состояние уменьшилось в кризис.

Источник: РИА "Новости"

В феврале 2020 года владелица 100% акций компании Wildberries Татьяна Бакальчук обошла Елену Батурину в списке богатейших россиянок: ее состояние Forbes оценил в $1,4 млрд в то время, как у Батуриной было $1,2 млрд.

Но за прошедший месяц состояние Бакальчук снизилось на 29% до $1 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, обновляющегося в режиме реального времени.

Снижение оценки состояния Бакальчук связано с изменением оценки ее основного актива — интернет-магазина Wildberries. Его стоимость, как и стоимость любой другой непубличной компании, Forbes определяет с учетом стоимости похожих компаний, которые торгуются на бирже. А их акции в марте под давлением новостей о быстром распространении коронавируса дешевели. Например, акция немецкого Zalando на 31 марта стоила €34,45, хотя еще месяц назад торговалась по €40,16 (падение 14%). Акции британского онлайн-ретейлера ASOS упали с 2,95 фунта стерлингов 2 марта до 1,195 фунта стерлингов в конце месяца (минус 60%).

Кроме того, на состоянии Бакальчук не могло не отразиться падение рубля: с 1 февраля по 1 апреля российская валюта потеряла к доллару 23% своей стоимости.
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Богатейшие женщины России-2019 из рейтинга Forbes

Состояние Елены Батуриной практически не изменилось, потому что не связано с владением какой-то одной компанией. Кроме того, ее основные активы расположены за пределами России.

«Сейчас у меня достаточно много кэша для развития новых бизнесов», — говорила Елена Батурина в интервью Forbes в декабре 2011 года. После продажи «Интеко» и цементных заводов богатейшая женщина России была осторожна в выборе своей инвестиционной стратегии. Основу ее состояния сейчас составляют консервативные вложения, а дорогих покупок Батурина не делала. Батурина инвестирует в непубличные фонды и точечно в девелоперские проекты или проекты, связанные с альтернативной энергетикой.

Если бы Елена Батурина до сих пор владела «Интеко», кризис мог бы острее сказаться на ее состоянии. Стоимость акций группы ПИК на Московской бирже снизилась с 435 рублей в феврале 2020 года до 408 рублей сегодня (минус 6%). GDR группы «Эталон» подешевели со 143 рублей до 98 (минус 31%), а акции группы ЛСР Андрея Молчанова упали за месяц с 920 рублей до 589 (минус 36%).

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