12:37 (мск), источник: Forbes
Батурина вернула себе лидерство в списке богатейших женщин России по оценке Forbes Real-Time
Татьяна Бакальчук, которая в феврале обходила Елену Батурину в рейтинге Forbes
В феврале 2020 года владелица 100% акций компании Wildberries Татьяна Бакальчук обошла Елену Батурину в списке богатейших россиянок: ее состояние Forbes оценил в $1,4 млрд в то время, как у Батуриной было $1,2 млрд.
Снижение оценки состояния Бакальчук связано с изменением оценки ее основного актива —
Состояние Елены Батуриной практически не изменилось, потому что не связано с владением
«Сейчас у меня достаточно много кэша для развития новых бизнесов», — говорила Елена Батурина в интервью Forbes в декабре 2011 года. После продажи «Интеко» и цементных заводов богатейшая женщина России была осторожна в выборе своей инвестиционной стратегии. Основу ее состояния сейчас составляют консервативные вложения, а дорогих покупок Батурина не делала. Батурина инвестирует в непубличные фонды и точечно в девелоперские проекты или проекты, связанные с альтернативной энергетикой.
Если бы Елена Батурина до сих пор владела «Интеко», кризис мог бы острее сказаться на ее состоянии. Стоимость акций группы ПИК на Московской бирже снизилась с 435 рублей в феврале 2020 года до 408 рублей сегодня (минус 6%). GDR группы «Эталон» подешевели со 143 рублей до 98 (минус 31%), а акции группы ЛСР Андрея Молчанова упали за месяц с 920 рублей до 589 (минус 36%).