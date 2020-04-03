Цена российской нефти выросла до 14,43 доллара за баррель

«Стоимость Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в четверг выросла в абсолютном исчислении на 3,89 доллара за баррель вслед за североморским эталоном (Brent — Прим. ред.) — до 14,43 доллара за баррель… Благодаря удорожанию сорта ценовые формулы, которые служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке нефти, стали положительными», — говорится в сообщении агентства.
Так, котировка Argus «Utals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» в четверг составляла 1312 рублей за тонну с поставкой на условиях FIP из Нижневартовска, хотя в предыдущие три дня она была отрицательной. К примеру, в среду она составляла минус 1304 рубля за тонну, несмотря на снижение экспортной пошлины с 1 апреля на 14,9 доллара за тонну относительно мартовского уровня, до 52 долларов за тонну.
«Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эту сумму превышали среднюю стоимость Urals (с поставкой на условиях CIF в европейских портах Роттердам и Аугуста — Прим. ред.)», — отмечает агентство.