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13:53 (мск), источник: Ведомости

Минфин раскрыл первые потери от падения цен на нефть

Бюджет недополучит 55,8 млрд рублей в апреле, уже недополучил 22 млрд в марте.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Министерство финансов раскрыло первые потери бюджета от падения цены на нефть. В бюджете на 2020 г. заложена цена на нефть в $42,45 за баррель, но в марте и апреле котировки нефти Brent опускались ниже $23 за баррель, а стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля приблизилась к $10 за баррель.

Из-за падения цен на нефть российский бюджет в апреле недополучит 55,8 млрд руб. нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин.

По данным ведомства, в марте суммарный объем недополученных нефтегазовых доходов составил 22 млрд руб. Таким образом, Минфин направит на продажу иностранной валюты в период с 7 апреля по 12 мая 77,8 млрд руб. Ежедневно будет продаваться валюта на 3,5 млрд руб.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?

Резкое падение цен на нефть произошло в начале марта после развала сделки ОПЕК+. На последней встрече 6 марта Россия и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не смогли договориться об условиях продления сделки, и она прекратила свое действие 1 апреля. 9 марта цены на нефть марки Brent обвалились на 30% и с тех пор не поднимались выше $38 за баррель. Также упал спрос на нефть из-за пандемии коронавируса нового типа, заражение которым зафиксировано в большинстве стран мира.

Встреча участников ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть может пройти 6 апреля, Минэнерго Азербайджана сообщило, что получило приглашение на видеоконференцию. Саудовская Аравия и Россия могут договориться о сокращении добычи на 10−15 млн баррелей в сутки, 2 апреля написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Трамп сообщил, что говорил с саудовским принцем, который до этого разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле, однако, опровергли слова Трампа о переговорах Москвы с Эр-Риядом.

Если цены на нефть в этом году будут находиться на уровне $20 за баррель, российское правительство может увеличить объем заимствований на 1−1,5 трлн руб., пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Минфин при такой стоимости нефти считает возможным дефицит бюджета на уровне 3−4 трлн руб. В середине марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что при сохранении низких цен на нефть дефицит бюджета России может составить около 0,9% ВВП вместо прогнозируемого ранее профицита в 0,8%.

Согласно бюджетному правилу нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой идут в Фонд национального благосостояния. 19 марта Минфин сообщил, что ФНБ достиг рекордных 12,2 трлн руб. после зачисления дополнительных нефтегазовых доходов по итогам 2019 г. В этот же день ЦБ объявил, что приступает к продаже валюты за счет фонда для финансирования покупки Сбербанка. Продажи будут осуществляться только при снижении стоимости барреля нефти российского сорта Urals ниже $25, уточнял ЦБ.

Справка
Нефтяная сделка ОПЕК+ официально завершилась. Что дальше ждёт Россию?Низкие цены могут сделать то, что не смогла ОПЕК: убрать с рынка 10 млн баррелей нефти в сутки уже в первом полугодии.

Алена Якушова

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