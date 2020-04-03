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14:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей

Российская валюта уверенно укрепляется на фоне роста цен на нефть в ожиданиях переговоров между Россией и Саудовской Аравией и улучшения долларовой ликвидности в мире. Котировки европейских сортов нефти на спот-рынке превысили $18 за баррель, а фьючерсный контракт на нефть Brent торгуется в возле уровня $32 за баррель. В первой половине курс доллара опускался ниже уровня 77 руб./$. Эксперты не исключают, что в ближайшие дни укрепление рубля продолжится.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В пятницу в начале торгов на Московской бирже курс доллара опускался до 76,55 руб./$, на 70 коп. ниже закрытия четверга. Курс евро снижался на 1,2 руб., до отметки 82,68 руб./€. К 12:30 рубль незначительно сдал позиции. Курс доллара достиг уровня 77 руб./$, а курс евро поднялся до 83,14 руб./€. Рублевый индекс Московской биржи прибавил 1,5% и достиг отметки 2584 пункта, индекс РТС вырос на 2,27%, до 1057 пунктов.

Это закономерная ситуация: после взлета цен на нефть российская валюта начала день с укрепления, отмечает аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой отмечает, что основной историей четверга стали заявления президента США Дональда Трампа о планируемых договоренностях между Россией и Саудовской Аравией по новым ограничениям добычи. По данным агентства Reuters, на спот-рынке котировки европейских сортов нефти (Brent и Urals) находятся выше уровня $18 за баррель. Это на 25% выше значений закрытия предыдущего дня. При этом на вчерашних торгах котировки Brent на пике приближались к отметке $23 за баррель, а Urals — до $25,5 за баррель.

Котировки ближайшего срочного контракта на нефть Brent достигали вчера отметки $36 за баррель, откатившись к ближе к уровню $30 за баррель.

3 апреля, по данным Reuters, к 12:30 котировки находились в районе $31,8 за баррель, что на 6,5% выше закрытия предыдущего дня.

«Сам факт начала переговоров по нефти уже достаточно позитивная новость для фондовых рынков», — говорит Сергей Дроздов, отмечая, что к уровню $22 за баррель по срочным контрактам на Brent рынок уже не вернется. Впрочем, по его словам, обольщаться пока не стоит: традиционно рубль укрепляется гораздо медленнее, чем падает, к тому же при низких ценах на нефть рублю оказывал поддержку своими интервенциями Банк России.

По его оценкам, в перспективе нескольких месяцев курс доллара может опуститься до уровня 72 руб.

На стоимость рубля также будет оказывать влияние состояние долларовой ликвидности. По словам главного инвестиционного стратега «БКС Брокер» Максима Шеина, если ситуация с долларовой ликвидностью в мире будет улучшаться в результате действий ФРС, то прекратится уход из рискованных активов глобальный инвесторов, в том числе из бумаг развивающихся рынков. Максим Шеин не исключает, что уже на следующей неделе можно будет увидеть курс доллара в районе 75 руб.

Справка
Нефтяная сделка ОПЕК+ официально завершилась. Что дальше ждёт Россию?Низкие цены могут сделать то, что не смогла ОПЕК: убрать с рынка 10 млн баррелей нефти в сутки уже в первом полугодии.

Полина Смородская

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