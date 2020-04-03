Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Почему мы должны оставаться дома? Простой ответПравительства России и большинства стран мира призывают граждан оставаться дома. С каждым днем меры становятся более строгими.
Фоторепортажи
7Скончался писатель и драматург Леонид Зорин
24Дезинфекция по всему миру
15:05 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Банк России напомнил, что режим нерабочего месяца, установленный на апрель президентским указом, не распространяется на организации, предоставляющие неотложные финансовые услуги (в первую очередь осуществляющие расчеты и платежи).

Коронавирус COVID-19
15:14 (мск)ЦБ назвал меры поддержки в связи с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 149 +601
Скончалось34 +4
Выздоровело281 +46
Инфицировано1 030 628 +78 457
Скончалось54 137 +5 817
Выздоровело218 771 +16 230
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:12 MSK, 03.04
Источник: РИА "Новости"

В первую нерабочую неделю, с 30 марта по 5 апреля, ЦБ рекомендовал кредитным организациям работать в режиме, аналогичном новогодним праздничным дням, но при необходимости определить перечень дежурных отделений. Теперь регулятор дал новые разъяснения.

Новость
В России призвали отказаться от наличных

Он указал, что работать в апреле смогут банки, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и специализированные депозитарии, осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление пенсионными накоплениями и резервами, паевые инвестиционные фонды, страховые организации (обеспечивающие исполнение своих обязательств по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования и по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности), а также биржевую инфраструктуру (биржи, клиринговые организации, депозитарии и профессиональных участников рынка).

Чтобы обеспечить непрерывный доступ организаций и населения к критически значимым услугам банкам и некредитным финансовым организациям, банки должны обеспечить предоставление этих услуг, в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы, отмечает ЦБ.

Если банк не может оказывать критически важные услуги удаленно, он должен будет обеспечить возможность проведения данных операций в офлайн-режиме, с соблюдением всех требований защиты от заражения коронавирусом.
Новость
Оплатите штраф. Мошенники нашли наглый способ заработать на карантине в России

При этом банкам рекомендовано оставить в офисах минимум сотрудников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса, кроме тех, кто непосредственно обслуживает клиентов. Им также напомнили оперативно публиковать данные о режиме работы на сайтах или иным способом, доступным для клиентов.

Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором.

Но также ЦБ «исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства, наличие или отсутствие в его распоряжении возможности дистанционного обслуживания, а при отсутствии такой возможности — также режим» ограничений, введенных в конкретном регионе.

С 6 апреля финансовые организации будут обязаны возобновить предоставление отчетности. Информация о перечне форм отчетности кредитных организаций будет доведена до кредитных организаций дополнительно.

Платежная система Банка России, а также система быстрых платежей (СБП) в период с 4 по 30 апреля 2020 года, кроме суббот и воскресений, будет работать в штатном режиме, как в обычные рабочие дни. В таком же режиме будет осуществляться кассовое обслуживание клиентов ЦБ (кредитных организаций, Федерального казначейства). Работа платежной системы «Мир», а также других платежных систем на российском рынке, будет обеспечена в обычном режиме.

Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
Читайте также
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:12 MSK, 03.04
Коронавирус COVID-19
Жизнь после карантина. Как выглядит Ухань после снятия жестких ограничений
В России выявили 601 случай заражения коронавирусом в 32 регионах
Минобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии
Коронавирус COVID-19: главные события 2 апреля
Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 тысячи
Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса
Путин дал поручения правительству и регионам в связи с COVID-19
В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер
В Сети показали самые невероятные снимки воды
Город в Испании необычно спас себя от коронавируса
Коронавирус снизил «дрожь Земли»
Здоровье
История очевидца: как Украина борется с коронавирусом Рассказ жителя Украины, где власти несколько недель назад ввели жесткий карантин — и где он продлится как минимум до 24 апреля.
Hi-Tech
Предупредите близких: новый способ кражи денег в России Они уже начали обманывать людей в Калининграде
Горячие темы на Авто
Шо опять???! 275
Про него. 236
Самоизоляция---о будущем подумалось-- 204
БЦЖ помогает от вируса 184
Кино
Дмитрий Шепелев устроился на новую работу и показал фото Телеведущий призвал подписчиков сидеть дома, если у них есть такая возможность
Новости партнеров
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Уже известно, когда мы вернемся к прежней жизни
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Путин уехал из Москвы на карантин
Популярные темы на «Детях»
Коронавирус, так ли он страшен??? 410
Счастливые имена 200
Что будет с огородами? 143
Хорошие новости. Часть 5 143
Леди
Саша Савельева кардинально сменила имидж Звезда удивила фанатов.
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Врач главной коронавирусной больницы рассказал, что ждет Лещенко
Врачи отчаянно борются за Льва Лещенко
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь