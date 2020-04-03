ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

В первую нерабочую неделю, с 30 марта по 5 апреля, ЦБ рекомендовал кредитным организациям работать в режиме, аналогичном новогодним праздничным дням, но при необходимости определить перечень дежурных отделений. Теперь регулятор дал новые разъяснения.
Он указал, что работать в апреле смогут банки, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и специализированные депозитарии, осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление пенсионными накоплениями и резервами, паевые инвестиционные фонды, страховые организации (обеспечивающие исполнение своих обязательств по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования и по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности), а также биржевую инфраструктуру (биржи, клиринговые организации, депозитарии и профессиональных участников рынка).
Чтобы обеспечить непрерывный доступ организаций и населения к критически значимым услугам банкам и некредитным финансовым организациям, банки должны обеспечить предоставление этих услуг, в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы, отмечает ЦБ.
При этом банкам рекомендовано оставить в офисах минимум сотрудников
Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором.
Но также ЦБ «исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства, наличие или отсутствие в его распоряжении возможности дистанционного обслуживания, а при отсутствии такой возможности — также режим» ограничений, введенных в конкретном регионе.
С 6 апреля финансовые организации будут обязаны возобновить предоставление отчетности. Информация о перечне форм отчетности кредитных организаций будет доведена до кредитных организаций дополнительно.
Платежная система Банка России, а также система быстрых платежей (СБП) в период с 4 по 30 апреля 2020 года, кроме суббот и воскресений, будет работать в штатном режиме, как в обычные рабочие дни. В таком же режиме будет осуществляться кассовое обслуживание клиентов ЦБ (кредитных организаций, Федерального казначейства). Работа платежной системы «Мир», а также других платежных систем на российском рынке, будет обеспечена в обычном режиме.