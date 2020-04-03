Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя

«Рекомендуем не менять установленный ранее в субъектах Российской Федерации режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости. Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение», — говорится в документе.
Ранее некоторые российские регионы начали ограничивать продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса. Среди них республики Башкортостан, Карелия, Саха и Хакасия. Также решение о временном запрете на продажу алкоголя приняло правительство Забайкалья.
Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай назвал эти меры «решительными, законными и правильными».