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15:57 (мск), источник: RNS

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя

Министерство промышленности и торговли РФ рекомендовало не менять режим продажи алкоголя в регионах без крайней необходимости, следует из письма министерства руководителям субъектов, с которым ознакомился RNS. В пресс-службе Минпромторга RNS подтвердили подлинность письма.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:21 MSK, 03.04
Источник: РИА "Новости"

«Рекомендуем не менять установленный ранее в субъектах Российской Федерации режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости. Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение», — говорится в документе.

Ранее некоторые российские регионы начали ограничивать продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса. Среди них республики Башкортостан, Карелия, Саха и Хакасия. Также решение о временном запрете на продажу алкоголя приняло правительство Забайкалья.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай назвал эти меры «решительными, законными и правильными».

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