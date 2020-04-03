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Почему мы должны оставаться дома? Простой ответПравительства России и большинства стран мира призывают граждан оставаться дома. С каждым днем меры становятся более строгими.
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16:39 (мск), источник: ТАСС

В Минпромторге заявили, что россияне могут посещать супермаркеты не у дома

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, это необходимо, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:21 MSK, 03.04
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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минпромторг просит регионы России объяснить гражданам, что они при самоизоляции могут посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома, говорится в письме главы министерства Дениса Мантурова руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Документ имеется в распоряжении ТАСС, пресс-служба министерства подтвердила его подлинность.

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«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — говорится в письме. По словам министра, это необходимо, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам.

Министерство также поручило регионам обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с осуществлением интернет-торговли. В частности, речь идет о пунктах выдачи заказов интернет-магазинов, службах доставки заказов, строительных, ремонтных, сервисных организациях, задействованных в строительстве, оснащении и ремонте магазинов и объектов торговой инфраструктуры, производителей фасовочных и упаковочных материалов, инфраструктуры для ремонта и техобслуживания автотранспорта.

Кроме того, Мантуров поручил обеспечить полноценный режим работы учреждений, осматривающих работников и выдающих им медицинские книжки.

Справка
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Супермаркеты в России во время пандемии
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Источник:©Аргументы и факты
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