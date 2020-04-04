00:22 (мск), источник: Известия
«Аэрофлот» сократит число внутренних рейсов с 6 апреля
Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов по внутренним направлениям с 6 апреля
«Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые. Просим проверять свое бронирование на сайте авиакомпании», — отмечается в сообщении.
«Перевозки в четыре города Дальнего Востока — Владивосток,
Ранее, 30 марта, заместитель генерального директора по стратегии авиаперевозчика S7 Group Григорий Давыдов сообщил о сокращении в России спроса на авиабилеты по внутренним маршрутам на 50−60% по сравнению с прошлым годом. Спрос на международные полеты крайне низкий даже на глубокие даты продаж.
По словам Давыдова, компания собирается вывезти
За два дня до этого в Международной ассоциации аэропортов заявили, что российские авиакомпании в марте перевезли на 17% меньше пассажиров, чем за аналогичный период 2019 года.
Международные перевозки упали более чем на 44% — до 1,5 млн пассажиров.
В середине марта Росавиация допустила банкротство некоторых авиакомпаний
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