Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

Письмо, которое подписал глава министерства Максут Шадаев, поступило в «Известия» в пятницу, 3 апреля.
В документе отмечается, что
В связи с этим ведомство просит отключить на сайтах и в приложениях автовоспроизведение видео и аудио.
Об исполнении мер предложено доложить до 15 апреля.
В конце марта
Ранее в марте видеосервис YouTube и американская компания Netflix снизили качество видео, чтобы облегчить нагрузку на трафик во время пандемии COVID-19.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в городе Ухань в Китае в декабре прошлого года. По данным сайта Worldometers на 3 апреля, заболевание распространилось на 204 государства, в которых заразились более 1 млн человек.