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09:23 (мск), источник: ТАСС

Калининградские власти выделили 100 млн рублей на поддержку рынка труда

КАЛИНИНГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Калининградской области выделили из бюджета дополнительно 100 млн рублей на поддержку занятости населения, в том числе в виде социального контракта и доплат работодателям, которые трудоустроят уволенных с других предприятий. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.

«Принято решение о выделении из регионального бюджета дополнительных средств на поддержку рынка труда — 100 млн рублей. Эти средства Минсоцполитики [области] будет направлять на самые разные формы поддержки занятости, особо уделяя внимание тем, кто по каким-то причинам не может получить иных мер поддержки, но хочет преодолеть ситуацию и готов трудиться для этого. Это будет и механизм социального контракта и доплаты работодателям, которые берут к себе недавно уволенных с других предприятий сотрудников. Поручил Минсоцполитики оперативно обсудить инструменты для использования этих средств с Общественной палатой региона», — написал Алиханов на своей странице.

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Губернатор добавил, что жителям области, потерявшим работу в феврале-марте, дополнительно к пособию по безработице (12,2 тыс. рублей) в течение двух месяцев будет выплачивать по 5 тыс. рублей. Кроме того, с 15 апреля каждая многодетная семья получит по 15 тыс. рублей разовой поддержки из бюджета региона. «Никаких пеней и штрафов за просрочку оплаты ЖКХ, взносов за капитальный ремонт, вывоз мусора в марте и апреле не будет», — подчеркнул глава региона.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 апреля в области подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом, пять человек вылечились и выписаны из больницы. На территории области до 12 апреля продлен режим общей самоизоляции, действующий с 31 марта. В выходные для иногородних запрещен въезд в города Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский и Балтийск на побережье Балтийского моря.

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