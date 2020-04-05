06:47 (мск), источник: Известия
Загрузка в офис: совещания предлагают проводить в VR-режиме
Вместо человека на работе будет присутствовать его аватар.
Несмотря на то что часть россиян перешла на удаленку, у многих специалистов сохраняется необходимость присутствовать на рабочем месте. Это касается в том числе строителей, инженеров, экспертов по ремонту техники, которые
VR-удаленка
Работа в офисе организации становится всё более редким явлением
Особенно актуально это будет для людей, занимающихся строительством, и производственного персонала, который имеет дело со сложным оборудованием.
Однако сделать такую практику массовой может лишь упрощение и удешевление
— Современные костюмы для VR оснащаются множеством оптических меток, расположение которых фиксируется находящимися вокруг человека видеокамерами, после чего полученная информация передается в компьютерную систему, — рассказала генеральный директор компании
По словам разработчиков, в созданной ими системе для захвата движений вместо оптических элементов используются специальные радиомодули. Они постоянно обмениваются сигналами со стоящими по периметру рабочей зоны неподвижными элементами (якорями), заменяющими собой видеокамеры. Причем происходит это на выделенной частоте, что полностью исключает негативное воздействие помех. Если же говорить о количестве модулей, то их при данной конфигурации необходимо меньшее количество — 12−18 штук вместо 50−56 у оптического варианта.
— Наше оборудование может фиксировать местонахождение и позу человека по задержкам радиосигнала, изменяющимся при перемене расстояния между радиомодулями, — отметила Надежда Куковякина. — Кроме того, дополнительную информацию о движениях системе поставляют датчики, каждый из которых включает акселерометр, гироскоп и магнитометр (приборы для измерения ускорения, углов поворота и характеристик окружающего магнитного поля соответственно. — «Известия»). Они также входят в состав радиомодулей, закрепляемых на каждом из пользователей.
Срочное погружение
В дальнейшем вся полученная с датчиков информация анализируется с помощью математических алгоритмов фильтрации, что обеспечивает высокую точность позиционирования.
В результате принятых изменений билет в виртуальную реальность станет для пользователя
VR-техникив 10 раз дешевле, а настройку оборудования он сможет производить самостоятельно — для того чтобы подготовиться к работе, понадобится всего около 30 минут.
Помимо упрощения, инженеры обещают расширить возможности системы — в частности,
С другой стороны, новая система не боится и малогабаритных помещений — так, минимальная площадь, необходимая для ее развертывания, составляет всего 4 кв. м, что открывает возможности ее применения даже в обычной жилой комнате в квартире или загородном доме.
Виртуальная переговорка
Ожидается, что широкое внедрение разработки в первую очередь позволит добавлять качественные спецэффекты в малобюджетные фильмы, а также увеличить доступность компьютерных игр, использующих технологии полного погружения в виртуальную реальность. Если же говорить про ее активное использование для проведения корпоративных совещаний, то это будет возможно при возникновении спроса со стороны компаний.
Дополнительно система рассматривается для применения в медицине. В частности, с ее помощью планируется более точно фиксировать прогресс при двигательной реабилитации пациентов, перенесших инсульт, — это даст возможность вовремя вносить коррективы в программу тренировок, что ускорит лечение.
Перспективность разработки «Известиям» подтвердил специалист из киноиндустрии.
— В настоящее время на рынке существуют достаточно дорогие оптические системы и инерциальные варианты, которые дешевле, но заметно проигрывают первым в точности, — рассказал директор
— Сейчас есть большой запрос на использование VR для обучения сотрудников промышленных предприятий, а также при проектировании и строительстве различных сложных объектов, — пояснил генеральный директор компании VR Professionals Станислав Старых. — Безусловно, на фоне эпидемии коронавируса к этому набору прибавилась необходимость в безопасном взаимодействии сотрудников, которая решается, например, через создание виртуальных переговорок.
Стоимость новой системы для отслеживания движений одного человека в комплекте с необходимым программным обеспечением будет составлять около 1,5 млн рублей. Если же для целей компании потребуется виртуализировать группу из 10 человек на большом участке (до 600 кв. м), это решение обойдется вдвое дороже. Разработка практически готова к внедрению — сейчас создаются первые пилотные проекты, в которых она будет задействована.