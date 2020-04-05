Сбербанк разъяснил правила получения кредитных каникул

Согласно закону, который вступил в силу 3 апреля, кредитные каникулы могут получить граждане, официальный доход которых за последний месяц упал более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. При этом кредит должен быть выдан до 3 апреля 2020 года.
Также по закону кредитные каникулы предоставляются только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает:
«Мы рекомендуем нашим клиентам учитывать тот факт, что, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка, ухудшится кредитная история, а кредитная карта, если она есть, не будет подлежать разблокировке», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с ситуаций с коронавирусом COVID-19. В качестве одной из мер по поддержке населения он предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход снизился более чем на 30%. В начале апреля он подписал соответствующий закон.
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы, которые предоставляются пострадавшим