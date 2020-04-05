Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В апреле начнется новый солнечный циклА пик солнечной активности придется на 2025 год
Фоторепортажи
24Дезинфекция по всему миру
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
11:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Сбербанк разъяснил правила получения кредитных каникул

Сбербанк предоставил разъяснения о предоставлении кредитных каникул. Комментарий банка поступил в «Ъ».

Коронавирус COVID-19
11:57 (мск)В Сингапуре начали бесплатно раздавать медицинские маски
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 204 246 +83 494
Скончалось64 806 +5 824
Выздоровело247 340 +20 321
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:54 MSK, 05.04
Источник: Reuters

Согласно закону, который вступил в силу 3 апреля, кредитные каникулы могут получить граждане, официальный доход которых за последний месяц упал более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. При этом кредит должен быть выдан до 3 апреля 2020 года.

Чтобы получить отсрочку, нужно предоставить в банк документы, подтверждающие снижение дохода. Это необходимо сделать в течение 90 дней.

Также по закону кредитные каникулы предоставляются только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает:

  • по ипотечным кредитам — 1 500 тыс. руб.
  • по автокредитам — 600 тыс. руб.
  • по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. руб.
  • по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тыс. руб.
  • по кредитным картам для физических лиц — 100 тыс. руб.

«Мы рекомендуем нашим клиентам учитывать тот факт, что, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка, ухудшится кредитная история, а кредитная карта, если она есть, не будет подлежать разблокировке», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с ситуаций с коронавирусом COVID-19. В качестве одной из мер по поддержке населения он предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход снизился более чем на 30%. В начале апреля он подписал соответствующий закон.

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы, которые предоставляются пострадавшим из-за COVID-19, не являются бесплатными. Банки продолжат начислять проценты на кредит, которые увеличат сумму долга. По ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин принял Россию без Чечни, а оставил с Крымом
Фермеров не пускают в поля. России грозит крах сельского хозяйства
Коронавирус COVID-19
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Трамп предупредил о большом количестве смертей на следующей неделе
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
«Это безумие — находиться перед выбором, кому дать подышать»
Трамп предупредил о большом количестве смертей в США
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
СМИ: внучку Роберта Кеннеди и ее сына признали погибшими
В ростовском СИЗО два месяца не замечали пропажу арестанта
Ученые прогнозируют рекордное сокращение выбросов в атмосферу
Что происходит с застрявшими за границей россиянами
Врач показал на видео, как самому сделать маску
Здоровье
История очевидца: как Украина борется с коронавирусом Рассказ жителя Украины, где власти несколько недель назад ввели жесткий карантин — и где он продлится как минимум до 24 апреля.
Hi-Tech
Покажите друзьям, зачем нужна маска (видео) Наглядная демонстрация
Авто
Миллионы россиян могут остаться без прав из-за коронавируса Срок действия водительских удостоверений многих российских водителей подходит к концу, но поменять права в нынешних условиях крайне непросто
Кино
Петров высоко оценил игру возлюбленной в новом сериале Актер похвалил Стасю Милославскую и ее коллег по шоу «Колл-Центр»
Новости партнеров
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Врач главной коронавирусной больницы рассказал, что ждет Лещенко
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Популярные темы на «Детях»
Российские фильмы 195
Нормальные фильмы посоветуйте пожалуйста! 136
Картинки 117
Измения в коап по поводу нарушения самоизоляции. 115
Леди
Саша Савельева кардинально сменила имидж Звезда удивила фанатов.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь