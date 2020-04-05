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12:53 (мск), источник: РИА Новости

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» и «жесткий» варианты прогноза по экономике России.

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Скончалось64 849 +5 709
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:05 MSK, 05.04
Источник: РИА "Новости"

В аналитической записке отмечается, что развитие ситуации с эпидемией коронавируса и ценами нефть происходит по «кризисному», если не по «шоковому сценарному варианту». Очевидно, жесткой рецессии с последствиями в виде роста бедности и безработицы уже не избежать, считают эксперты.

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«Для нашей страны из-за самой “идеальности” экономического шторма — сочетания “карантинного шока” с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса и резкого падения “нефтяных доходов” — кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом», — отмечают авторы документа.

«Конструктивный вариант» предполагает, что приоритетами в экономике страны станут предотвращение безработицы, поддержка доходов населения, инвестиционной активности и рубля и сдерживание инфляции. В этом случае падение ВВП удастся сдержать на уровне 2,3−2.5% в 2020 году и 0,5−0,8% в 2021 году. К 2022 году прирост должен составить 0,6−1,%.

Без активной государственной поддержки рецессия может оказаться еще серьезней. «Жесткий сценарий» подразумевает, что ВВП в 2020 году может упасть на 3−3,3%, в 2021 году — на 0,8−1%, отмечают авторы документа.

Ранее президент Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса по 30 апреля включительно с сохранением зарплат.

Предполагается, что малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам на полгода, на банкротства предприятий временно введут мораторий. Помимо этого, правительством и ЦБ будут приняты дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики.

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