Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке отмечается, что развитие ситуации с эпидемией коронавируса и ценами нефть происходит по «кризисному», если не по «шоковому сценарному варианту». Очевидно, жесткой рецессии с последствиями в виде роста бедности и безработицы уже не избежать, считают эксперты.
«Для нашей страны из-за самой “идеальности” экономического шторма — сочетания “карантинного шока” с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса и резкого падения “нефтяных доходов” — кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом», — отмечают авторы документа.
«Конструктивный вариант» предполагает, что приоритетами в экономике страны станут предотвращение безработицы, поддержка доходов населения, инвестиционной активности и рубля и сдерживание инфляции. В этом случае падение ВВП удастся сдержать на уровне 2,3−2.5% в 2020 году и 0,5−0,8% в 2021 году. К 2022 году прирост должен составить 0,6−1,%.
Без активной государственной поддержки рецессия может оказаться еще серьезней. «Жесткий сценарий» подразумевает, что ВВП в 2020 году может упасть на 3−3,3%, в 2021 году — на 0,8−1%, отмечают авторы документа.
Ранее президент Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса по 30 апреля включительно с сохранением зарплат.
Предполагается, что малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам на полгода, на банкротства предприятий временно введут мораторий. Помимо этого, правительством и ЦБ будут приняты дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики.