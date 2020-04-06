Что делают кредитные организации для возвращения средств

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00:02 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

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Россияне забрали из банков более 600 млрд руб., при этом ставки по рублевым депозитам растут. По данным ЦБ, объем вкладов за март снизился на 2%. Пик оттока капитала пришелся на период ослабления рубля, а также введения карантина из-за коронавируса. На начало марта россияне держали на депозитах чуть более 30 трлн руб. В чем причина оттока вкладов?

Источник: Reuters

Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий считает, что свою роль сыграло плохое информирование населения по поводу нового налога по депозитам.

«После первого обращения Путина по поводу коронавируса, которое содержало информацию о налоге на вклады, народ действительно бросился в банки.

Позднее выяснилось, что для паники нет никакого основания, потому что сам налог начнет взиматься только в 22 году и то на базе доходов, которые люди получат в 21 году.
Максим Осадчий

Еще один фактор, который способствует оттоку вкладов, — режим самоизоляции, закрытие бизнесов, люди остаются без зарплаты, они естественно снимают деньги с вкладов. Еще существенного оттока вкладов не было, а вот в апреле ситуация может ухудшиться", — подчеркнул Максим Осадчий.

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Чтобы остановить отток вкладов, ряд банков подняли процентные ставки. В частности, это сделали «Газпромбанк», «МКБ» и «Совкомбанк». Независимый экономический эксперт Семен Новопрудский сомневается, что в дальнейшем крупные банки будут существенно повышать ставки по вкладам.

«Банки будут действовать не только исходя из оттока вкладов, важно будет смотреть, что будет делать регулятор с ключевой ставкой. Потому что, если большинство экономистов довольно уверенно говорили, что все идет к тому, что ставка ключевая будет повышаться, то Эльвира Набиуллина на одном из своих еженедельных брифингов сказала, что к концу года есть основания для снижения ключевой ставки. Мы, скорее всего, увидим падение спроса и существенное обнищание части людей, а это означает, что будут существенные дефляционные факторы.

Банки будут смотреть, что у них вообще будет с ликвидностью, потому что очень многое зависит от того, какой объем поддержки банковского сектора окажет ЦБ.
Максим Осадчий

А в целом, конечно, банки будут смотреть на общую ситуацию. Понятно, что банки не заинтересованы в том, чтобы просто так поднимать ставки по вкладам, поэтому я совершенно не уверен, что можно ждать сколько-нибудь существенного роста ставок по вкладам", — отметил эксперт.

Сейчас ключевая ставка составляет 6%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пятничной пресс-конференции отметила, что депозиты остаются привлекательным инструментом для россиян.

Сергей Проценко

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