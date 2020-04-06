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03:25 (мск), источник: ТАСС

Россия приостановила железнодорожное сообщение с другими странами

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/ — Курсирование поездов между РФ и другими странами приостановлено на фоне пандемии коронавируса. Ранее в воскресенье РЖД отменили поезда последнего международного сообщения — в Белоруссию, до этого компании пришлось закрыть более 20 зарубежных направлений.

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Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 273 794 +72 203
Скончалось69 419 +4 716
Выздоровело260 193 +13 995
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:24 MSK, 06.04
Источник: Агентство «Москва»

Кроме того, временно закрыто сообщение и между городами РФ и Калининградом. Речь идет о поездах № 30/29 Калининград — Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля, № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля, отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля.

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Ранее Белорусская железная дорога сообщила, что временно отменяется курсирование поездов № 2/1 Минск — Москва отправлением из Минска с 5 апреля, из Москвы с 6 апреля, а также № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург (из Бреста — с 5 апреля, из Санкт-Петербурга — с 6 апреля).

Всего с начала распространения нового коронавируса РЖД отменили курсирование поездов в сообщении с 21 страной — Абхазией, Австрией, Азербайджаном, Германией, Италией, Казахстаном, Китаем, КНДР, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдавией, Монголией, Польшей, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной, Францией, Финляндией, Чехией и Эстонией.

На сайте РЖД создан раздел с актуальной информацией об отмененных маршрутах. В связи со снижением спроса сокращена частота курсирования ряда поездов внутри РФ, некоторые из них, которые имеют альтернативу на маршруте, отменили.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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