Россия приостановила железнодорожное сообщение с другими странами

Кроме того, временно закрыто сообщение и между городами РФ и Калининградом. Речь идет о поездах № 30/29 Калининград — Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля, № 80/79 Калининград —
Ранее Белорусская железная дорога сообщила, что временно отменяется курсирование поездов № 2/1 Минск — Москва отправлением из Минска с 5 апреля, из Москвы с 6 апреля, а также № 52/51 Брест/Минск —
Всего с начала распространения нового коронавируса РЖД отменили курсирование поездов в сообщении с 21 страной — Абхазией, Австрией, Азербайджаном, Германией, Италией, Казахстаном, Китаем, КНДР, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдавией, Монголией, Польшей, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной, Францией, Финляндией, Чехией и Эстонией.
На сайте РЖД создан раздел с актуальной информацией об отмененных маршрутах. В связи со снижением спроса сокращена частота курсирования ряда поездов внутри РФ, некоторые из них, которые имеют альтернативу на маршруте, отменили.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.