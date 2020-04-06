Грязные деньги

Пандемия коронавируса — главная угроза человечеству в 2020 году: более миллиона заразившихся, десятки тысяч погибших, и это при том, что в некоторых странах болезнь еще не достигла даже пика. Вирус отлично сохраняется на поверхностях, что превращает наличные деньги в разносчик опасной заразы. Врачи рекомендуют воздержаться от использования бумажных денег в пользу бесконтактных способов оплаты, а в случае использования — не трогать лицо и обязательно вымыть руки. Отказ же от наличных может подстегнуть цифровую экономику и окончательно закрепить долголетний тренд на отказ от купюр.
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Наличные деньги часто являются причиной распространения заболеваний. На банкнотах спокойно могут жить микобактерии туберкулеза, возбудители пневмонии, тонзиллита, гепатита, кишечных инфекций, кожных заболеваний, менингита, лихорадки Эбола, сифилиса, гонореи и золотистого стафилококка. Коронавирус не стал исключением — вирус может оставаться на бумаге несколько дней. Меньшие риски могут нести купюры большего достоинства, поскольку их реже используют. Также относительно безопасны монеты, потому что металл менее пригоден для жизни микроорганизмов.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не дают четких рекомендаций по обращению с наличными, но напомнили о необходимости мыть руки после того, как подержали купюры. «Не забывайте обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть с мылом. Не прикасайтесь к глазам, рту или носу», — советуют в организации. Главная мера профилактики — личная гигиена.
Деньги обычно лежат у людей
день-два,и за это время вирус деактивируется. Наиболее опасно то, за что держался больной человек непосредственно перед вами. Это дверные ручки, краны в умывальниках, поручни в метро и автобусах. Самые грязные — ручки дверей общественных туалетов.
Китай пошел немного дальше в санитарной обработке. Местные власти изымают из обращения все купюры из зараженных городов, особое внимание уделяя местам массовых скоплений людей — больницам, рынкам, общественному транспорту. С очисткой банкнот не заморачиваются: их просто сжигают и печатают новые. В китайском ЦБ говорят о планах напечатать 600 миллиардов юаней (около 85,6 миллиарда долларов), чтобы заменить изъятые из обращения купюры.
Власти других районов страны поручили банкам собирать наличные и облучать их ультрафиолетом для дезинфекции, а гражданам выдавать новые. Риск заражения от банкнот вынудил ФРС США объявить о карантинных мерах для долларов, завозимых из азиатского региона. В Южной Корее потенциально опасные купюры предпочитают сжигать, как и в Китае.
Некоторые страны больше нацелены на решение будущих проблем. Например, в Турции всерьез озаботились дезинфекцией денег прямо внутри банкоматов. Для очистки купюр от заразы разработан специальный модуль, который устанавливается в банкомат. Технология пока проходит тестирование, массовое ее внедрение планируется только в 2023 году, когда пандемия, скорее всего, уже останется в прошлом.
Российские власти тоже не остаются в стороне. В целях борьбы с распространением инфекции российский Центробанк рекомендовал кредитным организациям ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции.
Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.
Регулятор уверен, что так удастся минимизировать распространение коронавируса при сохранении использования для расчетов наличных денег. Рекомендации расходятся с заявлением Госзнака: там заверяют, что бумажные рубли делают с применением специальных антисептических веществ, что делает наличные устойчивыми к вирусам и микробам.
В ЦБ утверждают, что банкам выдаются только «чистые» деньги: после поступления банкноты выдерживаются в карантине не менее двух недель. Наиболее безопасными с точки зрения риска заражения регулятор называет бесконтактные платежи. Банк России, как и ВОЗ, рекомендует чаще мыть руки и не трогать лицо при расчете наличными или при наборе
Живучесть коронавируса на деньгах, по оценкам Роспотребнадзора, составляет до четырех дней. Поэтому после покупок в магазине нужно помыть руки и не прикасаться к лицу: вирус может попасть в организм в том числе через слизистые. Карты представляют не меньшую опасность: пластик держит заразу больше недели. Наиболее безопасными в ведомстве называют бесконтактные платежи. При этом нужно не забывать протирать гаджеты дезинфицирующими средствами.
Стандартных методов борьбы с вирусом некоторым россиянам показалось мало, и они начали придумывать свои.
Согласно недавнему исследованию Deutsche Bank, треть респондентов в развитых странах предпочитают расчеты наличными деньгами. При этом в некоторых странах Европы действуют ограничения на оплату купюрами. Например, в Испании порог составляет 2,5 тысячи евро, в Италии — до 3 тысяч евро, а во Франции — 1000 евро. В основном это делается для борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов.
Такого ограничения нет в Германии, где больше любят пользоваться купюрами. По данным Бундесбанка, в 2014 году около 80 процентов всех розничных покупок были оплачены наличными. Правда, с тех пор привычки немцев не сильно изменились: в настоящее время запасы наличных в стране выросли до рекордных 43,4 миллиарда евро, а в денежных хранилищах не хватает места. Берлин предлагал пойти по примеру европейских соседей и ввести лимит, но общественного одобрения власти не добились.
В США наблюдается другая тенденция. В крупных городах многие магазины попросту отказываются принимать наличные. Безнал во многом упрощает ведение бизнеса, к тому же защищает продавцов от грабителей. При этом единой позиции в отношении наличных в штатах нет. Федеральные власти считают, что переходить на сугубо электронные способы оплаты неправильно — это ущемляет свободу американцев, а также значительно затрудняет оплату товаров и услуг малоимущим, которые зачастую вообще не имеют банковских счетов. По оценкам FDIC (федерального агентства США по страхованию вкладов), 8,4 миллиона американских домохозяйств (6,5 процента от всех домохозяйств) не совершают банковских операций.
В России безналичный расчет активно растет с 2010 года. К 2018 году объем платежей только по банковским картам взлетел в 30 раз, после чего Россия по этому показателю закрепилась на первом месте в Европе. Согласно данным Банка России, по итогам 2019 года доля безналичных расчетов в России достигла рекордного уровня и составила 61 процент. По информации «Левада-центра», самый популярный метод электронной оплаты — дебетовая карта, наименее популярный — электронный кошелек.
Эпидемия коронавируса может ускорить процесс повсеместного перехода на безнал. Уже в апреле 2020-го, когда в стране ввели ограничительные меры, наличными стали пользоваться намного реже. Например, в Сбербанке заметили, что объем снятия денег упал на 70 процентов, люди стали активнее пользоваться дистанционными банковскими сервисами. Аналогичную тенденцию проследило Роскачество: доля безналичных расчетов россиян впервые превысила траты наличными. Аналитики уверены, что эта тенденция в ближайшее время продолжится.
Российские власти видят в коронавирусе пользу.
Как это ни удивительно, но пандемия должна стать драйвером развития цифровой экономики в России, поскольку в сложившейся ситуации покажет важность перевода ряда процессов в онлайн.
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Почти все отечественные компании (97 процентов) традиционных отраслей экономики — от финансов и торговли до сферы услуг и строительства — применяют в своей деятельности цифровые технологии. Развитие цифровой экономики в России — одна из задач, поставленных в рамках реализации национальных проектов.
Согласно масштабным планам российских властей, к 2024 году у всех россиян должен быть свободный доступ в интернет, а крупнейшие города должны быть покрыты сетью 5G. Более того, государственные и
Безусловно, пандемия пока не привела к тому, что страны мира начали массово уничтожать свою валюту. Однако в сложившихся условиях безналичная оплата оказывается безопаснее для здоровья. Пандемия меняет жизни людей и вынуждает их менять свои привычки. COVID-19 в конечном итоге может стать катализатором, который активирует цифровизацию в России и приведет к росту экономики в целом.
Елизавета Городищева