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04:59 (мск), источник: Ведомости

Цена на нефть марки Brеnt упала на более чем 9%

Цена нефти марки Brent опустилась на торгах на Лондонской межконтинентальной бирже более чем на 9%, марки WTI — более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов на 1:30 московского времени.

ЦБ: $ 77.7325   -0.99 € 85.7389   -0.23 ММВБ: $ 76.4925   -0.76 € 82.6300   -1.23
Источник: РИА "Новости"

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent сначала упала ниже $31 за баррель, потом вернулась к отметкам выше $31,5. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI упала ниже $26 за баррель.

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Цены на нефть начали снижаться в январе 2020 г. из-за пандемии коронавируса и действий правительств по борьбе с ним.

Падение усилилось после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления сделки ОПЕК+ (всего участвовало 24 страны) и заявили о планах увеличивать добычу. 9 марта цены упали сразу на 30% (максимум с 1991 г.), а за квартал нефть марки Brent подешевела почти в три раза. 9 апреля министры стран-участниц ОПЕК+ намерены вновь обсудить вопрос сдерживания производства нефти в режиме телеконференции.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 более 1,13 млн человек, почти 63 тысячи человек умерли от последствий болезни.

Справка
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