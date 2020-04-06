Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

К ним относятся:
Ранее
Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.
В России выявили 5389 случаев заболевания COVID-19, при этом 350 человек уже излечились и выписаны из больниц, 45 умерли. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.