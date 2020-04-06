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10:08 (мск), источник: РИА Новости

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Правительство России утвердило список отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 276 302 +72 056
Скончалось69 527 +4 721
Выздоровело264 048 +16 708
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 06.04
Источник: РИА Новости

К ним относятся:

  • автомобильные и авиаперевозки;
  • культура, досуг и развлечения;
  • организация выставок;
  • фитнес и спорт;
  • турбизнес и гостиницы;
  • общепит;
  • салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство в первую очередь поможет отраслям, которые сильнее всего пострадали от пандемии.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.

В России выявили 5389 случаев заболевания COVID-19, при этом 350 человек уже излечились и выписаны из больниц, 45 умерли. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Источник:©Аргументы и факты
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