6 апреля, источник: Forbes
Цена Brent обвалилась на 12% из-за разногласий России и Саудовской Аравии
Цена нефти Brent упала почти на 12%
Стоимость июньских контрактов Brent в понедельник падала почти на 12% — до $30,03 за баррель, а цена WTI — почти на 11%, до $25,28. Цены обвалились на новостях о разногласиях между крупнейшими производителями нефти. Позднее цены отскочили от дневных минимумов: по данным на 09.04 мск, Brent стоила $34,14 (+0,09%), WTI — $28,16 (-0,64%).
В воскресенье Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Россия и Саудовская Аравия спорят об условиях новой сделки по сокращению добычи. Россия хочет использовать в качестве базового уровня добычи средние показатели первого квартала, тогда как королевство выступает за сохранение показателей на уровне апреля, писало агентство.
Кроме того, обе страны указывают, что хотят присоединения к соглашению США, писало агентство. Однако американский президент Дональд Трамп относится к ОПЕК скептически и в субботу даже пригрозил ввести пошлины на поступающую
В то же время некоторый прогресс в пользу соглашения был сделан в субботу, рассказали агентству неназванные дипломаты. И препятствием, по данным Bloomberg, могло стать именно отсутствие в рамках переговоров представителей США. Еще более оптимистичную оценку ходу переговоров дал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Россия и Саудовская Аравия «очень и очень близки» к заключению соглашения, заявил он каналу CNBC.
На фоне разногласий были отложены первые после разрыва сделки переговоры министров стран ОПЕК+. Они должны были состояться в понедельник по инициативе Саудовской Аравии. Однако после того, как Россия и Саудовская Аравия обменялись взаимными обвинениями в разрыве сделки, встречу перенесли на четверг, указывает Bloomberg.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что одной из причин обвала цен стал выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+. Министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан