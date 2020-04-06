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6 апреля, источник: Forbes

Цена Brent обвалилась на 12% из-за разногласий России и Саудовской Аравии

Цена нефти Brent упала почти на 12% из-за новостей о разногласиях России и Саудовской Аравии по условиям новой сделки. Страны спорят об объемах сокращения добычи и настаивают на присоединении к сделке США.

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Источник: РИА "Новости"

Стоимость июньских контрактов Brent в понедельник падала почти на 12% — до $30,03 за баррель, а цена WTI — почти на 11%, до $25,28. Цены обвалились на новостях о разногласиях между крупнейшими производителями нефти. Позднее цены отскочили от дневных минимумов: по данным на 09.04 мск, Brent стоила $34,14 (+0,09%), WTI — $28,16 (-0,64%).

В воскресенье Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Россия и Саудовская Аравия спорят об условиях новой сделки по сокращению добычи. Россия хочет использовать в качестве базового уровня добычи средние показатели первого квартала, тогда как королевство выступает за сохранение показателей на уровне апреля, писало агентство.

Разница огромна, так как с января по март Саудовская Аравия в среднем добывала 9,8 млн баррелей в день, а в апреле в условиях ценовой войны — больше 12 млн баррелей, отмечал Bloomberg.

Кроме того, обе страны указывают, что хотят присоединения к соглашению США, писало агентство. Однако американский президент Дональд Трамп относится к ОПЕК скептически и в субботу даже пригрозил ввести пошлины на поступающую из-за рубежа нефть, хотя позднее и отметил, что вряд ли так поступит. После проведенной в пятницу встречи с представителями американской нефтяной индустрии Трамп не объявил публично о планах сокращения добычи, что ставит его способность разрешить конфликт под вопрос, отмечал Bloomberg.

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В то же время некоторый прогресс в пользу соглашения был сделан в субботу, рассказали агентству неназванные дипломаты. И препятствием, по данным Bloomberg, могло стать именно отсутствие в рамках переговоров представителей США. Еще более оптимистичную оценку ходу переговоров дал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Россия и Саудовская Аравия «очень и очень близки» к заключению соглашения, заявил он каналу CNBC.

На фоне разногласий были отложены первые после разрыва сделки переговоры министров стран ОПЕК+. Они должны были состояться в понедельник по инициативе Саудовской Аравии. Однако после того, как Россия и Саудовская Аравия обменялись взаимными обвинениями в разрыве сделки, встречу перенесли на четверг, указывает Bloomberg.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что одной из причин обвала цен стал выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+. Министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан аль-Сауд назвал слова Путина «полностью лишенными правды» и подчеркнул, что именно Россия отвергла соглашение, а Саудовская Аравия и 22 другие страны безуспешно пытались убедить ее пойти на дополнительное сокращение добычи нефти и продлить действие сделки.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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