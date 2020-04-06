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11:33 (мск), источник: Интерфакс

Мишустин потребовал не мешать работе курьеров и пунктов выдачи заказов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимыми попытки помешать работе курьеров и служб доставки, услугами которых люди стали активно пользоваться в условиях самоизоляции. По его словам, от таких компаний поступает много жалоб.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 06.04
Источник: РИА "Новости"

«Службы и компании, которые занимаются этим делают все, чтобы помочь людям правильно организовать самоизоляцию, облегчить решение бытовых вопросов. Вместо того, чтобы поддерживать их, в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, работа непродовольственного оффлайн-ритейла запрещена ради сдерживнаия коронвируса, но на онлайн-торговлю этот запрет не вводился.

«Просто недопустимо усложнять их работу необоснованными запретами. Нужно установить четкие и разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес», — сказал Мишустин.

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Премьер подчеркнул, что в сегодняшней ситуации нужно в первую очередь думать о защите здоровья людей и как им помочь организовать жизнь в условиях самоизоляции.

О жалобах интернет-магазинов и сервисов доставки стало известно 3 апреля. Бизнес начал жаловаться на попытки местных властей или управлений Роспотребнадзора закрыть их склады и пункты выдачи заказов, попытки не пускать или задерживать их машины и курьеров, введение разнообразных пропусков и процедур подтверждения законности поездок.

В частности президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ, в нее входят eBay, Boxberry, PickPoint, СДЭК и другие) Александр Иванов попросил главу Роспотребнадзора Анну Поповой обеспечить свободное перемещение автотранспорта, курьеров, водителей и экспедиторов, а также обеспечить устойчивую работу всей логистической системы страны. Также на препятствия в работе жаловалась и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят Wildberries, «М. Видео», «Эльдорадо», «Детский мир», Lamoda, Ozon).

Вечером 3 апреля Минпромторг попросил Минтранс решить проблему с получением пропусков на межрегиональные перевозки продуктов питания и товаров первой необходимости, возникшую из-за ужесточения внутренних правил регионов.

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