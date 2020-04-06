Мишустин потребовал не мешать работе курьеров и пунктов выдачи заказов

«Службы и компании, которые занимаются этим делают все, чтобы помочь людям правильно организовать самоизоляцию, облегчить решение бытовых вопросов. Вместо того, чтобы поддерживать их, в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям», — сказал Мишустин на совещании с
«Просто недопустимо усложнять их работу необоснованными запретами. Нужно установить четкие и разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес», — сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что в сегодняшней ситуации нужно в первую очередь думать о защите здоровья людей и как им помочь организовать жизнь в условиях самоизоляции.
О жалобах
В частности президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ, в нее входят eBay, Boxberry, PickPoint, СДЭК и другие) Александр Иванов попросил главу Роспотребнадзора Анну Поповой обеспечить свободное перемещение автотранспорта, курьеров, водителей и экспедиторов, а также обеспечить устойчивую работу всей логистической системы страны. Также на препятствия в работе жаловалась и Ассоциация компаний
Вечером 3 апреля Минпромторг попросил Минтранс решить проблему с получением пропусков на межрегиональные перевозки продуктов питания и товаров первой необходимости, возникшую