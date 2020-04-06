Аналитики спрогнозировали самое сильное с 2014 года падение доходов россиян

Снижение реальных располагаемых денежных доходов россиян по итогам 2020 года может стать максимальным за период с 2014 года, сообщает РБК со ссылкой на прогнозы экономистов рейтингового агентства АКРА. По их оценкам,
Рецессия российской экономики вызовет стагнацию средней номинальной начисленной заработной платы населения и рост потребительских цен, заявил изданию старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. В первую очередь и значительнее всего сократится суммарный размер оплаты труда наемных работников
«Заработная плата — одна из основных составляющих доходов многих граждан, и при ее снижении доходы могут ощутимо сократиться», — заявил РБК Паршин. По данным Росстата за прошлый год, в структуре денежных доходов населения наибольшую долю действительно занимает зарплата — на нее пришлось 58,1% доходов. Затем следуют социальные выплаты (19%) и прочие денежные поступления (12,4%), куда входят и теневые доходы, указывает РБК.
О том, что снижение реальных доходов по итогам года будет находиться в диапазоне 5%, заявили РБК и экономисты
Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович заявил изданию, что с учетом падения номинальных денежных доходов населения и ожидаемого уровня инфляции по итогам года в 3,8−4,2% реальные доходы населения могут сократиться на 5,6−6,8%. Основной удар на себя могут принять компоненты оплаты труда и доходов от предпринимательской деятельности, отметил он.
Профессор РЭШ Олег Шибанов пока ожидает незначительного падения реальных доходов по итогам года — примерно на 0,5%. Он заявил РБК, что основные проблемы возникнут с предпринимательскими и теневыми доходами, а затем снижение ставок ударит и по доходам от депозитов.
Но каждая неделя даже мягкого карантина влияет на шанс бизнеса выжить, поэтому, если его продлят на май, падение может вырасти до 2−3% и затронуть зарплаты.
Реальные доходы населения — это доходы за вычетом обязательных платежей (налогов и сборов или, например, процентов по кредитам), скорректированные на индекс потребительских цен. В апреле прошлого года Росстат пересчитал динамику реальных доходов по новой методике. В итоге получилось, что за пять лет по сравнению с докризисным 2013 годом они упали на 8,3%, а не на 10,2%. Пересчет также позволил прервать пятилетнее снижения реальных доходов, поскольку в 2018 году падение доходов на 0,1% сменилось ростом на 0,2%. В 2019 году реальные доходы россиян выросли на 0,8%.