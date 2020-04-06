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16:14 (мск), источник: Forbes

Аналитики спрогнозировали самое сильное с 2014 года падение доходов россиян

Из-за карантина, роста безработицы и падения рубля реальные доходы россиян в 2020 году могут снизиться более чем на 5%, прогнозируют аналитики. Такого снижения не наблюдалось с 2014 года.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
Источник: РИА "Новости"

Снижение реальных располагаемых денежных доходов россиян по итогам 2020 года может стать максимальным за период с 2014 года, сообщает РБК со ссылкой на прогнозы экономистов рейтингового агентства АКРА. По их оценкам, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные доходы населения могут снизиться больше чем на 5%.

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Рецессия российской экономики вызовет стагнацию средней номинальной начисленной заработной платы населения и рост потребительских цен, заявил изданию старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. В первую очередь и значительнее всего сократится суммарный размер оплаты труда наемных работников из-за роста безработицы, сокращений зарплат и неоплачиваемых отпусков, а также простоев предприятий из-за карантинных ограничений, отметил он.

«Заработная плата — одна из основных составляющих доходов многих граждан, и при ее снижении доходы могут ощутимо сократиться», — заявил РБК Паршин. По данным Росстата за прошлый год, в структуре денежных доходов населения наибольшую долю действительно занимает зарплата — на нее пришлось 58,1% доходов. Затем следуют социальные выплаты (19%) и прочие денежные поступления (12,4%), куда входят и теневые доходы, указывает РБК.

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О том, что снижение реальных доходов по итогам года будет находиться в диапазоне 5%, заявили РБК и экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. По их оценке, падение будет вызвано главным образом убытками по финансовым доходам и сокращением доходов предпринимателей.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович заявил изданию, что с учетом падения номинальных денежных доходов населения и ожидаемого уровня инфляции по итогам года в 3,8−4,2% реальные доходы населения могут сократиться на 5,6−6,8%. Основной удар на себя могут принять компоненты оплаты труда и доходов от предпринимательской деятельности, отметил он.

Профессор РЭШ Олег Шибанов пока ожидает незначительного падения реальных доходов по итогам года — примерно на 0,5%. Он заявил РБК, что основные проблемы возникнут с предпринимательскими и теневыми доходами, а затем снижение ставок ударит и по доходам от депозитов.

Но каждая неделя даже мягкого карантина влияет на шанс бизнеса выжить, поэтому, если его продлят на май, падение может вырасти до 2−3% и затронуть зарплаты.
Олег Шибанов
экономист

Реальные доходы населения — это доходы за вычетом обязательных платежей (налогов и сборов или, например, процентов по кредитам), скорректированные на индекс потребительских цен. В апреле прошлого года Росстат пересчитал динамику реальных доходов по новой методике. В итоге получилось, что за пять лет по сравнению с докризисным 2013 годом они упали на 8,3%, а не на 10,2%. Пересчет также позволил прервать пятилетнее снижения реальных доходов, поскольку в 2018 году падение доходов на 0,1% сменилось ростом на 0,2%. В 2019 году реальные доходы россиян выросли на 0,8%.

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