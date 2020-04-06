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15:25 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт оценила слова Силуанова о «новой реальности» в экономике

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Этап «новой реальности» в экономике продлится минимум два года, считает доцент кафедры экономической политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:01 MSK, 06.04
Источник: РИА Новости

В воскресение министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что в экономике наступает этап «новой реальности», но российские власти к нему готовы. Он объяснил, что накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у ЦБ и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете.

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«Период новой реальности продлится как минимум года два, а может и все пять лет. По сути, мы на пороге перестройки всей глобальной экономики», — скала Новикова РИА Новости.

Она объяснила, что из-за закрытия границ, парализации всех производственных процессов, каждая экономика в большей степени должна опереться на те запасы, которые смогла сберечь на «черный день». По ее словам, в первую очередь это золотовалютные резервы, а также и другие денежные запасы, хранящиеся в драгоценных металлах. А вот рассчитывать на ценные бумаги и даже гособлигации других стран не стоит.

«У российской экономики есть определенный запас золота, а значит прочности, а также запасы в различного рода инвестиционные активы, хотя востребованность последних может оказаться под большим вопросом», — добавила эксперт.

Тем не менее, отметила собеседница агентства, есть и положительные моменты: большинство стран несут более существенные убытки, чем Россия, а отечественная экономика за последние десятилетия уже накопила опыт по преодолению кризисов.

Также госдолг РФ по отношению к ВВП минимален по сравнению с другими странами.

«Самое главное, по количеству ресурсов отечественная экономика может спокойно функционировать как и в советский период. Без излишеств, но достойно, медленно, но правильно, развивая и восстанавливая свою инфраструктуру и отечественную экономику, в наименьшей степени зависимую от других стран», — подытожила Новикова.

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