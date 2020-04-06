Эксперт оценила слова Силуанова о «новой реальности» в экономике

В воскресение министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что в экономике наступает этап «новой реальности», но российские власти к нему готовы. Он объяснил, что накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у ЦБ и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете.
«Период новой реальности продлится как минимум года два, а может и все пять лет. По сути, мы на пороге перестройки всей глобальной экономики», — скала Новикова РИА Новости.
Она объяснила, что из-за закрытия границ, парализации всех производственных процессов, каждая экономика в большей степени должна опереться на те запасы, которые смогла сберечь на «черный день». По ее словам, в первую очередь это золотовалютные резервы, а также и другие денежные запасы, хранящиеся в драгоценных металлах. А вот рассчитывать на ценные бумаги и даже гособлигации других стран не стоит.
«У российской экономики есть определенный запас золота, а значит прочности, а также запасы в различного рода инвестиционные активы, хотя востребованность последних может оказаться под большим вопросом», — добавила эксперт.
Тем не менее, отметила собеседница агентства, есть и положительные моменты: большинство стран несут более существенные убытки, чем Россия, а отечественная экономика за последние десятилетия уже накопила опыт по преодолению кризисов.
Также госдолг РФ по отношению к ВВП минимален по сравнению с другими странами.
«Самое главное, по количеству ресурсов отечественная экономика может спокойно функционировать как и в советский период. Без излишеств, но достойно, медленно, но правильно, развивая и восстанавливая свою инфраструктуру и отечественную экономику, в наименьшей степени зависимую от других стран», — подытожила Новикова.