16:11 (мск), источник: РИА Новости
Чеснок в России в марте подорожал на 8,9%, лимоны — на 7,8%
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Чеснок в России в марте подорожал на 8,9% по сравнению с февралем, лимоны — на 7,8%, говорится в сообщении Росстата.
«Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. Так, цены на помидоры выросли на 14,9%, лук репчатый — на 14,1%, морковь — на 9,4%, чеснок — на 8,9%, лимоны — на 7,8%, виноград — на 6,7%, картофель — на 6,1%, капусту белокочанную — на 5,4%, яблоки — на 5,3%», — говорится в сообщении.
При этом огурцы в прошлом месяце подешевели на 16,4%, апельсины — на 2,5%. В целом рост цен на плодоовощную продукцию в марте составил 2,5% к февралю.
Начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анна Мирочиненко в понедельник сообщила РИА Новости, что ведомство получает жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. По ее словам, это удорожание вызвано ограничением поставок