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20:09 (мск), источник: Известия

Понять и принять: поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5−20%

Они уже уведомили о готовящемся подорожании торговые сети.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары и уже уведомили об этом торговые сети. Речь идет в том числе о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5 до 20%. Об этом «Известиям» сообщили в «Руспродсоюзе». Пока ритейлеры не согласовали повышение закупочных цен, добавили в организации, но уже в ближайшие 14 дней ситуация может измениться. В Ассоциации компаний розничной торговли сказали, что сети стремятся сдерживать подорожание продуктов.

Новая жизнь, новые цены

Производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен — максимум на 15−20%. Речь идет о широком спектре товаров, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний. Также влияние оказывают сложности, с которыми сталкивается бизнес в ситуации распространения коронавируса. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Чтобы цены увеличивались не резко, а постепенно, производители предложили торговым сетям поднимать их в два этапа — в разные сроки.

Он подчеркнул, что все предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а значит, не могут быть оценены как спекулятивные. По его словам, самое существенное повышение предложено для консервированной продукции, кофе, чая и какао — на 20%. Дело в том, что эти товары в основном импортируются в РФ и их цена за рубежом уже выросла пропорционально курсу доллара. К 30 марта он поднялся почти на 30% по отношению к рублю.

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Валютные колебания отразились и на стоимости отечественной продукции, так как возросла цена упаковки и других составляющих. В частности, на 5−15% производители предлагают увеличить закупочную стоимость макаронных изделий.

Также поставщики уверены, что нужно пересмотреть цену хлеба и других товаров, при изготовлении которых используют муку и зерно. На стоимость этой продукции в первую очередь влияют транспортные расходы компаний, которые к концу марта подскочили в два раза, подчеркнул Дмитрий Востриков.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Известиям», что себестоимость хлеба увеличилась максимум на 5−7%. По его мнению, это произошло из-за того, что подорожала транспортировка зерна, стоимость его на бирже пока не изменилась.

По словам Александра Корбута, торговые сети уже заявили, что откажутся от наценки на социально значимые товары, в число которых входит и хлеб.

По его словам, обычно ритейлеры прибавляют около 25% к ценам производителей хлебной продукции. Если компании откажутся от этого, покупатели могут и не заметить никаких изменений.

Исчезающий вид

В Рыбном союзе «Известиям» сообщили, что стоимость товаров, изготовленных из импортного сырья, максимально зависит от валютных колебаний. Речь в том числе идет о почти 50% всей рыбной продукции на рынке. Ситуация осложняется еще и тем, что у предприятий возросли затраты на мероприятия по борьбе с коронавирусом: в разы подскочили расходы на дезинфекцию производств и территорий, на обеспечение безопасных условий труда сотрудников. Кроме того, добавили в союзе, на внутреннем рынке увеличились цены на тару и упаковочные материалы, а также на различные ингредиенты, необходимые для производства рыбной продукции. Например, на муку, масло, крахмал и так далее.

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В Рыбном союзе уверены, что торговые сети будут вынуждены повысить отпускные цены в магазинах, так как они уже выросли у поставщиков.

— Заменить импортную продукцию отечественной рыбой не так просто: во-первых, не все популярные у потребителей виды рыбы вылавливают в РФ, во-вторых, цены на российскую продукцию привязаны к мировому рынку и назначаются в той же валюте, — подчеркнули в организации. — Если на рынке не будет импорта, стоимость других товаров будет расти.

Президент импортера вина Simple Максим Каширин сказал «Известиям», что компания в конце марта уведомила своих партнеров и торговые сети о повышении цен на 13−18%. По его словам, это обусловлено как ростом себестоимости продукции из-за валютных колебаний, так и проблемами с транспортом. Логистические компании не всегда готовы ездить в те страны, где ситуация с коронавирусом наиболее острая. Максим Каширин подчеркнул, что повышение цен будет происходить постепенно: в каких-то каналах изменения транслируются автоматически, в других еще идут переговоры. HoReCa (поставки в заведения общепита) по понятным причинам пока на паузе, добавил он.

Дмитрий Востриков отметил, что у производителей и поставщиков, состоящих в ассоциации, переговорный процесс также не завершен. Он подчеркнул, что в марте партнеры договорились оперативнее пересматривать текущие цены. Фактически это происходит в течение 14 дней.

Сдержать любой ценой

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сказал «Известиям», что каждая сеть работает со своим списком партнеров на основании коммерческих договоренностей. Эта часть деятельности компании не является публичной.

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— Сети получают от поставщиков большое количество извещений об изменении цен, по итогам переговоров по части товаров ритейлу удается добиться незначительного роста либо его полного отсутствия, — сказал он.

По словам представителя АКОРТ, базой для принятия решений становится обоснованность запроса, например рост цен на топливо или валютный курс. Для сдерживания уровня цен крупнейшие ритейлеры выступили также с инициативой о продаже социально значимых товаров с нулевой наценкой, напомнил он.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов сказал «Известиям», что сети, как правило, вынуждены поднимать цены на продукцию, если все поставщики заявляют о таких намерениях, то есть речь действительно идет о новой конъюнктуре рынка. В таком случае на процесс также будет влиять соотношение спроса и предложения.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что ведомство агрегирует информацию от торговых сетей по поводу заявок производителей и поставщиков о планируемом росте цен и передает её в ФАС.

В пресс-службе ФАС на момент публикации не смогли предоставить комментарий. «Известия» также запросили Минсельхоз.

Ранее в Минсельхозе сообщали, что регулярно проводят мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей. В ведомстве отмечали, что некоторый рост цен на продукцию возможен, если она не производится на территории РФ. В основном речь идет о цитрусовых плодах, бананах, импортных винах и крепких спиртных напитках, поясняли в министерстве.

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