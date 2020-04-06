22:06 (мск), источник: РИА Новости
Рубль обновил максимумы с середины марта
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рубль ускорил темпы роста и обновил максимумы с середины марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами «завтра» на 20.48 мск опускался на 55 копеек, до 75,94 рубля, курс евро — на 64 копейки, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в понедельник доллар падал до 75,93 рубля. Это самое низкое значение с 18 марта. Курс евро снижался до 81,96 рубля — минимума с 17 марта.
На фоне распространения коронавируса в мире большинство стран ввели карантин, закрыли границы и ограничили передвижение граждан.
С начала года цены на сырье упали более чем в два раза и побили рекорды 18-летней давности. Однако в последние дни котировки начали восстанавливаться. Так, 3 апреля североморская смесь Brent подорожала до 34,5 доллара за баррель, а майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли до 27,82 доллара за баррель.
На глобальных рынках сейчас уже преобладает позитивный настрой инвесторов, указывают эксперты. Как отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, это может быть связано со снижением темпов распространения COVID-19 в Европе и США.