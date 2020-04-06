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22:06 (мск), источник: РИА Новости

Рубль обновил максимумы с середины марта

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рубль ускорил темпы роста и обновил максимумы с середины марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

ЦБ: $ 76.4074   -1.33 € 82.6346   -3.10 ММВБ: $ 76.0150   -0.48 € 82.0450   -0.58
Источник: РИА Новости

Курс доллара расчетами «завтра» на 20.48 мск опускался на 55 копеек, до 75,94 рубля, курс евро — на 64 копейки, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар падал до 75,93 рубля. Это самое низкое значение с 18 марта. Курс евро снижался до 81,96 рубля — минимума с 17 марта.

Ситуация с ценами на нефть и курсами валют

На фоне распространения коронавируса в мире большинство стран ввели карантин, закрыли границы и ограничили передвижение граждан.

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Из-за этого упал спрос на нефть, и в марте государства-члены ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по снижению добычи. Россия настаивала на сохранении действующих объемов, а Саудовская Аравия хотела дополнительно сократить разработку. В результате с 1 апреля были отменены ограничения на добычу черного золота в странах прежнего альянса.

С начала года цены на сырье упали более чем в два раза и побили рекорды 18-летней давности. Однако в последние дни котировки начали восстанавливаться. Так, 3 апреля североморская смесь Brent подорожала до 34,5 доллара за баррель, а майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли до 27,82 доллара за баррель.

На глобальных рынках сейчас уже преобладает позитивный настрой инвесторов, указывают эксперты. Как отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, это может быть связано со снижением темпов распространения COVID-19 в Европе и США.

Справка
Нефтяная сделка ОПЕК+ официально завершилась. Что дальше ждёт Россию?Низкие цены могут сделать то, что не смогла ОПЕК: убрать с рынка 10 млн баррелей нефти в сутки уже в первом полугодии.
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