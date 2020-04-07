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03:00 (мск), источник: РИА Новости

РЖД отменили десятки поездов из-за коронавируса

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Холдинг «РЖД» из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом со вторника отменил более 50 поездов, и сократил периодичность курсирования еще почти 40 поездов, сообщили в компании.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 345 048 +71 254
Скончалось74 565 +5 146
Выздоровело276 515 +16 322
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:28 MSK, 07.04
Источник: РИА Новости

Ранее РЖД уже отменили некоторые внутрироссийские маршруты или поменяли частоту курсирования. Тогда в списке оказался 31 поезд. Теперь, с 7 апреля, временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании). Временно холдинг отменяет 53 поезда, включая три пары «Сапсанов», в том числе несколько «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

Как отмечали железнодорожники, расписание корректировалось с учетом наличия дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест.

Для обеспечения непрерывности сообщения с малыми населенными пунктами вводятся дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.

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Компания особо подчеркивала, что те поезда, для которых нет альтернатив, отменяться не будут.

Корректировка графика поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, пояснили в РЖД. В холдинге отмечали значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая «Сапсаны», а также рост числа возврата билетов.

Пассажиры поездов, которых коснулись изменения, могут поехать в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. Актуальная информация об изменениях в расписании поездов есть на сайте РЖД в спецразделе, баннер с переходом на который висит на главной странице.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек умерли. В России общее число заболевших составляет 6343 в 80 регионах, скончались 47 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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