03:00 (мск), источник: РИА Новости
РЖД отменили десятки поездов из-за коронавируса
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Холдинг «РЖД»
Ранее РЖД уже отменили некоторые внутрироссийские маршруты или поменяли частоту курсирования. Тогда в списке оказался 31 поезд. Теперь, с 7 апреля, временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании). Временно холдинг отменяет 53 поезда, включая три пары «Сапсанов», в том числе несколько «Сапсанов», курсирующих между Москвой и
Для обеспечения непрерывности сообщения с малыми населенными пунктами вводятся дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.
Компания особо подчеркивала, что те поезда, для которых нет альтернатив, отменяться не будут.
Корректировка графика поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, пояснили в РЖД. В холдинге отмечали значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая «Сапсаны», а также рост числа возврата билетов.
Пассажиры поездов, которых коснулись изменения, могут поехать в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. Актуальная информация об изменениях в расписании поездов есть на сайте РЖД в спецразделе, баннер с переходом на который висит на главной странице.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек умерли. В России общее число заболевших составляет 6343 в 80 регионах, скончались 47 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.