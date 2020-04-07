Вирус требует жертв: число банкротств резко увеличится в 2021 году

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За год количество банкротств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, выросло на 68% и на конец марта составило 22,4 тыс.
В I квартале 2020 года в абсолютном выражении по росту несостоятельности лидируют Москва — 1,4 тыс. (+40,5%), Московская область — 1,3 тыс. (+64,2%) и Краснодарский край — 1,2 тыс. (+117,8%). Подавляющую часть процедур, а именно 93%, инициировали сами должники. Оставшиеся — запустили конкурсные кредиторы и налоговая. В целом по стране за три месяца зафиксировано 15 новых банкротов на 100 тыс. населения.
— Эта тенденция — следствие наработки технологий и практики, а также распространения информации о возможностях самой процедуры. Последствия кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае его упрощения законодателем, мы увидим не ранее чем через год, — рассказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.
Спрогнозировать рост числа признаний несостоятельности сейчас затруднительно по ряду причин, так как пока неизвестно, насколько вырастет уровень безработицы в стране, отмечает генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. К тому же, несмотря на предоставление льгот гражданам, чей доход снизился более чем на 30%
Так, для ипотеки лимит составляет лишь 1,5 млн рублей при среднем размере жилищного займа в стране в 2,4 млн рублей, а в столице — 4,9 млн. Для потребительских ссуд лимит установлен на отметке 250 тыс., при этом средний его объем в России равен 279 тыс. рублей, а в Москве — 528 тыс.
На автокредитование предел 600 тыс. рублей, при том, что в среднем россияне занимали на эти цели 871 тыс. рублей, резюмировал Артур Александрович.
Сложная экономическая ситуация в России и мире, вызванная распространением COVID-19, приведет к шквалу банкротств не только физических, но и юридических лиц. Хотя у последних наблюдался нисходящий тренд. По данным «Федресурса», в I квартале количество обанкротившихся компаний уменьшилось до 2,6 тыс. фирм, что на 11,2% меньше, чем годом ранее. Полугодовой мораторий для бизнеса лишь смягчит удар, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
Помимо системообразующих и стратегических предприятий запрет распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность пострадала от пандемии. Речь идет об отрасли авиаперевозок, индустрии развлечений, туризме, общепите и гостиничном бизнесе. Всего в перечень вошли 1,3 млн субъектов, из которых 948 тыс. — ИП, 342 тыс. — юрлица. Нововведение не действует в отношении процедур физлиц. В Минэкономразвития и ФНС на вопросы «Известий» о влиянии моратория на экономику и количестве
Запрет на процедуру несостоятельности — одна из мер, призванных помочь компаниям справиться с шоковым состоянием. Аналогичный опыт уже применили в Испании, Швейцарии и Австралии, отмечает Алексей Юхнин. По словам директора Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игоря Николаева, принятый мораторий смягчит ситуацию, но волны банкротств не избежать в 2021 году.
Смысл принятых властями мер заключается не просто в отсрочке по обязательствам, а в том, чтобы бизнес принял необходимые меры для недопущения потенциального банкротства, например перекредитовался, снизил издержки, подготовил антикризисный план, реструктуризировал долг, пояснил старший юридический консультант юридической практики KPMG в России и СНГ Денис Мухаметгалиев. Мораторий может вынудить проблемный бизнес массово обратиться к банкам за новыми кредитами, ставки на которые последние могут пересмотреть. Тогда более жесткая позиция финансовых организаций по выдаче займов станет еще одним фактором для потенциальных банкротств, полагает он.
Этот запрет в условиях сохранения заработной платы за счет работодателя, а также переноса, а не отмены налогов, не снизит количество банкротств бизнесменов, считает партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева.
Главным негативным моментом для кредиторов может стать возможность ряда предпринимателей, попавших под мораторий, подготовиться к банкротству: вывести активы, перевести бизнес в другую компанию. Тогда как для должников большим минусом будет увеличение кредиторской задолженности в период моратория.
Минимизировать банкротства, по мнению экспертов, помогут отсрочка исполнения требований по налогам и сборам, а не только по коммерческим договорам, а также расширение перечня отраслей, которым будет оказана поддержка. В отношении физлиц ситуация может измениться, если процедура упрощения несостоятельности будет доведена до конца. Сейчас по закону банкротами могут стать лишь граждане, чей долг превышает 500 тыс. рублей, а просрочка — 90 дней.
Роза Алмакунова