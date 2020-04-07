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07:34 (мск), источник: Life.ru

СМИ: Правительство планирует ограничить импорт бензина в РФ

Правительство России планирует временно запретить импорт дешевого бензина в страну на фоне резкого падения цен на нефть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка.

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Источник: Reuters

Собеседники агентства отметили, что с такой инициативой выступило министерство энергетики и профильный вице-премьер Юрий Борисов. Отмечается, что запрет планируется ввести уже в апреле, компаниям объявят о начале его действия, а позже закрепят законодательно. Он продлится до сентября.

Ограничения будут введены для того, чтобы защитить российский рынок от дешевого импортного бензина, поскольку в РФ действует механизм демпфера, не допускающий резких скачков цен.
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Как отметил глава Минэнерго Александр Новак, отечественное топливо оказалось значительно дороже его зарубежных аналогов, а спрос серьезно упал из-за режима самоизоляции и распространения коронавирусной инфекции.

Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин, произойдет затоваривание рынка и российским НПЗ придётся снижать загрузку, а это в корне неправильно, утверждает собеседник РБК.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на мировом энергорынке сложной и призвал сократить добычу нефти в мире на 10 миллионов баррелей в сутки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия настроена на переговоры для стабилизации рынка энергоносителей. Накануне стоимость июньского фьючерса марки Brent упала на 9,5% до 31,16 доллара за баррель.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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