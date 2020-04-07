Генпрокуратура заинтересовалась резко выросшими ценами на имбирь и чеснок в России

Генеральная прокуратура РФ дала поручение антимонопольной службе изучить ситуацию с резким увеличением стоимости имбиря, чеснока и лимонов на фоне распространения Covid-2019 в стране, сообщает Газета.ru.
«Получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета. Указанное может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия», — говорится в сообщении
Всех, кто виновен в нарушении антимонопольного законодательства РФ, привлекут к ответственности. Кроме того, российские правоохранители будут мониторить розничные цены в торговых точках на постоянной основе.
Ранее в Сети начали распространять информацию, что чеснок, имбирь и лимон могут помочь в лечение и профилактике коронавируса. ВОЗ опровергла данную информацию.