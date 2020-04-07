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12:53 (мск), источник: РИАМО

Генпрокуратура заинтересовалась резко выросшими ценами на имбирь и чеснок в России

РИАМО — 7 апр. Правоохранители будут мониторить розничные цены в торговых точках на постоянной основе.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:56 MSK, 07.04
Источник: РИА "Новости"

Генеральная прокуратура РФ дала поручение антимонопольной службе изучить ситуацию с резким увеличением стоимости имбиря, чеснока и лимонов на фоне распространения Covid-2019 в стране, сообщает Газета.ru.

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«Получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета. Указанное может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия», — говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.

Всех, кто виновен в нарушении антимонопольного законодательства РФ, привлекут к ответственности. Кроме того, российские правоохранители будут мониторить розничные цены в торговых точках на постоянной основе.

Ранее в Сети начали распространять информацию, что чеснок, имбирь и лимон могут помочь в лечение и профилактике коронавируса. ВОЗ опровергла данную информацию.

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