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13:19 (мск), источник: Интерфакс

РЖД начнет продавать билеты в поезда с учетом социального дистанцирования

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — РЖД введет новый режим продажи билетов так, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию в 1 метр, предписанную постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Об этом сообщила корпоративная газета «Гудок».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:07 MSK, 07.04
Источник: Агентство «Москва»

«В вагоны СВ будут, как и прежде, продаваться по два билета В купейные вагоны будут продаваться по два места вместо четырех», — рассказал изданию замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

Если в купе хочет разместиться семья из четырех человек, для нее ограничения вводиться не будут, уточнил он.

Что полезно знать
Если сидишь дома

В плацкартные вагоны билеты будут продавать по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно, исключение будет сделано для путешествующих семей.

В сидячих вагонах, если там по два ряда двухместных кресел, пассажирам продадут только места у окна. В вагонах, где в ряду находятся три кресла, будут продаваться билеты у окна и у прохода.

В публикации также приведены расчеты, которые показывают, что новая схема размещения позволяет соблюдать рекомендуемую дистанцию.

Если пассажиры уже купили билеты без соблюдения дистанции, до введения режима самоизоляции, компания пообещала им предложить аналогичные по ценам и услугам места, но подальше от соседа.

В РЖД заверили, что мест хватит всем желающим, поскольку при необходимости в составы можно добавить новые вагоны, их количество формируется исходя из спроса.

В дирекции скоростного сообщения РЖД «Гудку» рассказали, что обдумывают, как организовать рассадку пассажиров в «Сапсанах» и «Ласточках».

Справка
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