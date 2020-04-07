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12:20 (мск), источник: РИА Новости

«Газпром» лишил сотрудницу премии за нарушение режима самоизоляции

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Газпром» лишил сотрудницу месячной премии за нарушение режима самоизоляции по возвращении из-за рубежа, говорится в сообщении оперштаба по предотвращению распространения коронавируса «Газпром добыча Ямбург» в корпоративном издании компании.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 350 841 +70 795
Скончалось74 870 +5 081
Выздоровело285 437 +19 975
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:56 MSK, 07.04
Источник: РИА Новости

«Медицинская сестра процедурного кабинета поликлиника № 2 медико-санитарной части 15 марта 2020 года, въехав с территории Украины на территорию России, не сообщила об этом по телефонам горячей линии и своему непосредственному руководителю, а также не обеспечила 14-дневную самоизоляцию. Заполняя анкету в месте сбора вахтового персонала, она не указала, что находилась за границей. По сути, данный поступок можно квалифицировать как обман работодателя», — сообщает оперштаб.

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Сотрудница была изолирована, несмотря на отсутствие симптомов ОРВИ. В последствии было установлено, что женщина не является носителем коронавирусной инфекции.

«Тем не менее, за допущенное нарушение к ней применена мера материального воздействия в виде лишения премии… за март 2020 года», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.

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Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
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Источник:©Аргументы и факты
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