12:20 (мск), источник: РИА Новости
«Газпром» лишил сотрудницу премии за нарушение режима самоизоляции
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Газпром» лишил сотрудницу месячной премии за нарушение режима самоизоляции по возвращении
«Медицинская сестра процедурного кабинета поликлиника № 2
Сотрудница была изолирована, несмотря на отсутствие симптомов ОРВИ. В последствии было установлено, что женщина не является носителем коронавирусной инфекции.
«Тем не менее, за допущенное нарушение к ней применена мера материального воздействия в виде лишения премии… за март 2020 года», — говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.