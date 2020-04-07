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13:55 (мск), источник: РИА Новости

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.

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Инфицировано1 359 398 +72 989
Скончалось75 945 +5 589
Выздоровело289 109 +19 011
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:07 MSK, 07.04
Источник: РИА Новости

В ведомстве напомнили, что эти дни объявлены нерабочими, но с сохранением зарплаты.

«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», — сказали в Роструде.

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Если сидишь дома

При этом принцип оплаты труда не меняется, добавили в ведомстве. Так, тем, кто получает оклад, нерабочие дни оплатят в обычном размере, то есть месячная останется прежней.

Тем же, кто работает сдельно, должны выплатить соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя.

Президент Владимир Путин сперва объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, а затем продлил этот режим вплоть до конца месяца. По его словам, это позволит замедлить распространение в стране коронавирусной инфекции. В Москве и большинстве регионов действует режим самоизоляции: люди могут покидать место жительства только в оговоренных случаях.

По последним данным, в России выявили 7497 больных коронавирусом (5181 из них — в Москве), 58 человек скончались, 494 выздоровели.

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