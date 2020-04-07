13:55 (мск), источник: РИА Новости
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в
В ведомстве напомнили, что эти дни объявлены нерабочими, но с сохранением зарплаты.
«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», — сказали в Роструде.
При этом принцип оплаты труда не меняется, добавили в ведомстве. Так, тем, кто получает оклад, нерабочие дни оплатят в обычном размере, то есть месячная останется прежней.
Тем же, кто работает сдельно, должны выплатить соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя.
Президент Владимир Путин сперва объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, а затем продлил этот режим вплоть до конца месяца. По его словам, это позволит замедлить распространение в стране коронавирусной инфекции. В Москве и большинстве регионов действует режим самоизоляции: люди могут покидать место жительства только в оговоренных случаях.
По последним данным, в России выявили 7497 больных коронавирусом (5181 из них — в Москве), 58 человек скончались, 494 выздоровели.