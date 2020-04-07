В рейтинге миллиардеров Forbes сменился самый богатый участник из России

Forbes во вторник, 7 апреля, представил 34-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В список вошли 102 участника из России — на два больше, чем годом ранее. В российской части рейтинга сменился лидер — ее возглавил Владимир Потанин. Состояние основного владельца и гендиректора ГМК «Норильский никель» Forbes оценил в $19,7 млрд. Потанин вернул себе статус богатейшего россиянина — в 2015-м он уже был лидером среди российских миллиардеров в рейтинге с оценкой состояния $15,4 млрд.
В прошлом году состояние бизнесмена оценивалось в $18,1 млрд. Своим благосостоянием Потанин обязан росту котировок «Норникеля». Если год назад акции металлургического гиганта торговались на уровне 14 288 рублей за штуку, то 18 марта 2020 года (на этот день фиксировались котировки и курсы валют для рейтинга) они стоили уже 15 500 рублей за бумагу.
Динамика стоимости акций «Норникеля» объясняется высоким спросом на никель и палладий, добываемые компанией. Востребованность никеля обусловлена развитием рынка электромобилей: добавление металла в литий-ионные батареи позволяет делать аккумуляторы более мощными, и, соответственно, увеличивает дистанцию, которую машина может проехать без подзарядки. Палладий в свою очередь используется при производстве автомобильных катализаторов и систем очистки выхлопа автомобилей с бензиновыми двигателями.
«Норильский никель» — крупнейший в мире производитель палладия и никеля и один из крупнейших производителей платины, кобальта и меди. Производственные подразделения группы компаний расположены в России на Таймырском и Кольском полуостровах, а также в Финляндии, ЮАР и Австралии. Структурам Потанина принадлежит 34,6% акций «Норникеля».
В рейтинге Forbes в этом году дебютировали пятеро российских предпринимателей — основатели студии Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы, сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский, создатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников и президент группы «Аллтек» Дмитрий Босов. Также в число долларовых миллиардеров вернулись выпадавшие из рейтинга совладельцы УГМК Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.