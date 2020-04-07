Названы лидеры рейтинга благоустроенных российских регионов

В рейтинге каждый год участвуют 84 региона за исключением Москвы. Это связано с тем, что столица не получает деньги из федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды.
Регионы в 2019 году оценивали по 35 критериям, годом ранее параметров было 28, а в 2017 году — 17.
Лидер рейтинга — Подмосковье — набрал 87 баллов из 132 возможных. Второе место с 86 баллами заняла Калужская область, Тульская область замкнула тройку лидеров, набрав 84 балла.
В десятку также вошли Ленинградская, Иркутская и Свердловская области (по 81 баллу), Ставропольский край (80 баллов), Нижегородская область (75 баллов), республики Башкортостан и Саха (Якутия) (по 74 балла), Республика Татарстан и Красноярский край (по 73 балла), Республика Коми, Белгородская и Самарская области (по 72 балла).
В марте Минстрой сообщал, что Москва, Казань и Санкт-Петербург возглавили рейтинг «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов. Разработка методики и подсчет индекса велись с сентября по декабрь 2019 года.