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17:10 (мск), источник: Известия

Названы лидеры рейтинга благоустроенных российских регионов

Московская, Калужская и Тульская области возглавили рейтинг регионов России по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя во вторник, 7 апреля.

Источник: Минстрой

В рейтинге каждый год участвуют 84 региона за исключением Москвы. Это связано с тем, что столица не получает деньги из федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды.

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Регионы в 2019 году оценивали по 35 критериям, годом ранее параметров было 28, а в 2017 году — 17.

Лидер рейтинга — Подмосковье — набрал 87 баллов из 132 возможных. Второе место с 86 баллами заняла Калужская область, Тульская область замкнула тройку лидеров, набрав 84 балла.

В десятку также вошли Ленинградская, Иркутская и Свердловская области (по 81 баллу), Ставропольский край (80 баллов), Нижегородская область (75 баллов), республики Башкортостан и Саха (Якутия) (по 74 балла), Республика Татарстан и Красноярский край (по 73 балла), Республика Коми, Белгородская и Самарская области (по 72 балла).

В марте Минстрой сообщал, что Москва, Казань и Санкт-Петербург возглавили рейтинг «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов. Разработка методики и подсчет индекса велись с сентября по декабрь 2019 года.

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