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16:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Потанин возглавил российский рейтинг Forbes

Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин стал самым состоятельным из россиян в ежегодном списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Состояние бизнесмена, по оценкам издания, за год увеличилось на $1,6 млрд и оценивается в $19,7 млрд. Всего в список вошли 99 российских миллиардеров. Их общее состояние оценивается в $385,1 млрд.

Также впервые в рейтинг вошли основатели студии Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы, сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский, создатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников и президент группы «Аллтек» Дмитрий Босов.

Богатейшие россияне:

  • Президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин — $19,7 млрд (41 место в общем рейтинге).
  • Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — $18,1 млрд (45).
  • Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $17,1 млрд (48).
  • Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов и семья — $16,8 млрд (54).
  • Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $15,2 млрд (65).
  • Член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $14,4 млрд (72).
  • Основатель и основной акционер «Холдинговой компании ЮэСэМ» Алишер Усманов — $13,4 млрд (83).
  • Председатель набсовета «Альфа-Групп» Михаил Фридман — $13 млрд (86).
  • Председатель комитета по назначениям и вознаграждениям «Еврохима» Андрей Мельниченко — $12,5 млрд (95).
  • Основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович — $11,3 млрд (113).

Первое место в общем рейтинге третий год подряд занимает основатель Amazon Джефф Безос ($113 млрд), второе — сооснователь Microsoft Билл Гейтс с $98 млрд, на третьем — основной акционер модного дома LVMH Бернар Арно ($76 млрд).

Как отмечает издание, в этом году на состояния богатейших людей планеты повлияла пандемия вируса COVID-19. Так в рейтинге этого года 2095 миллиардеров, что на 58 меньше, чем прошлого. 51% вошедших в рейтинг миллиардеров стали беднее, чем в прошлом году. Общее их состояние оценивается в $8 трлн, что на $700 млрд меньше, чем в 2019 году.

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