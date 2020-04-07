16:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Потанин возглавил российский рейтинг Forbes
Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин стал самым состоятельным из россиян в ежегодном списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes.
Состояние бизнесмена, по оценкам издания, за год увеличилось на $1,6 млрд и оценивается в $19,7 млрд. Всего в список вошли 99 российских миллиардеров. Их общее состояние оценивается в $385,1 млрд.
Также впервые в рейтинг вошли основатели студии Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы, сооснователь
Богатейшие россияне:
Первое место в общем рейтинге третий год подряд занимает основатель Amazon Джефф Безос ($113 млрд), второе — сооснователь Microsoft Билл Гейтс с $98 млрд, на третьем — основной акционер модного дома LVMH Бернар Арно ($76 млрд).
Как отмечает издание, в этом году на состояния богатейших людей планеты повлияла пандемия вируса COVID-19. Так в рейтинге этого года 2095 миллиардеров, что на 58 меньше, чем прошлого. 51% вошедших в рейтинг миллиардеров стали беднее, чем в прошлом году. Общее их состояние оценивается в $8 трлн, что на $700 млрд меньше, чем в 2019 году.