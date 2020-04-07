17:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Производители гречки встали в очередь
Они тоже хотят получить поддержку от правительства.
Ажиотажный спрос на гречку, рис, консервы и соль на фоне пандемии COVID-19 создал сложности производителям этих продуктов. Представляющая их ассоциация «Руспродсоюз» сообщила премьеру Михаилу Мишустину, что нагрузка привела к увеличению трат на рабочую силу,
С просьбой о поддержке производителей и поставщиков продуктов, в том числе первой необходимости (гречневой крупы, риса, консервов, соли), к премьеру Михаилу Мишустину обратилась ассоциация «Руспродсоюз» (объединяет более 400 компаний). Копия письма исполнительного директора ассоциации Дмитрия Вострикова есть у «Ъ». Как отмечается в обращении, именно на членов «Руспродсоюза» во всех кризисных ситуациях ложится ответственность по обеспечению потребителей базовыми товарами. Сегодня большинство участников ассоциации вводит дополнительные рабочие смены, при этом компании несут дополнительные расходы
Как поясняет заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, найти категорию товаров, которая была бы полностью освобождена от валютных колебаний, сегодня просто невозможно: в том числе импортируются семена, техника, средства защиты растений, вакцины, кормовые добавки и пр.
При этом в условиях роста себестоимости члены «Руспродсоюза» удерживают цены поставки продукции в магазины, «зачастую неся значительные убытки». По словам господина Леонова, не заинтересованы в любом повышении цен и сами производители, так как это приводит к снижению продаж, но работа в убыток по старой цене при росте себестоимости — это «путь к закрытию бизнеса». Кроме того, поставщики отмечают существенный рост просроченной дебиторской задолженности, в первую очередь от предприятий общественного питания (закрыты в рамках борьбы с пандемией COVID-19).
«Во избежание остановки предприятий и рисков срывов поставок продовольствия» «Руспродсоюз» предлагает расширить перечень антикризисных мер для отрасли.
Среди них, в частности, отмена начисления НДС и налога на имущество минимум на полгода, отсрочка по уплате кредитов и их рефинансирование. Помимо этого, «Руспродсоюз» просит установить арендные каникулы минимум на три месяца, временно освободить производителей социально значимой продукции от уплаты коммунальных платежей и отменить плановые проверки предприятий до 2022 года.
Наконец, «Руспродсоюз» просит обязать торговые сети закрепить в договорах временный мораторий на штрафы за срывы поставок, а также применить к
Продукты первой необходимости действительно пользовались повышенным спросом в последние недели на фоне опасений
Но, как отмечает Дмитрий Леонов, повышенный спрос сегодня означает падение продаж завтра. Соответственно, о повышенных доходах производителей в данном случае речь не идет, особенно с учетом того, что себестоимость продукции выросла, а цена поставки продукции в сети — нет, рассказывает он.
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов аргументы ассоциации считает натянутыми: «Доля импортных издержек при производстве той же гречки не так велика, а девальвация отразится на этих затратах только в следующем сезоне. А рост расходов на рабочую силу был отчасти компенсирован доходами за счет увеличения объемов сбыта». Как отмечает он, проблемы так или иначе будут у всех отраслей экономики, но некоторые из них от мер по борьбе с COVID-19 пострадают сильнее. Это торговые центры, гостиницы, рестораны особенно малый и средний бизнес, перечисляет аналитик.
Вместе с тем, добавляет он, у некоторых поставщиков объективно сложились трудности с оборотным капиталом на фоне ажиотажного роста спроса. Поэтому правительству, возможно, стоило бы оказать целевую финансовую поддержку производителям продуктов питания для предотвращения дефицита и роста цен на социально значимые товары, заключает господин Ибрагимов.
Анатолий Костырев.