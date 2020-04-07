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17:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Производители гречки встали в очередь

Они тоже хотят получить поддержку от правительства.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:53 MSK, 07.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ажиотажный спрос на гречку, рис, консервы и соль на фоне пандемии COVID-19 создал сложности производителям этих продуктов. Представляющая их ассоциация «Руспродсоюз» сообщила премьеру Михаилу Мишустину, что нагрузка привела к увеличению трат на рабочую силу, из-за падения рубля расходы на импортные компоненты и упаковку выросли на 25%, а закрывшиеся рестораны, кафе и гостиницы не оплачивают сделанные поставки. Эксперты считают часть аргументов натянутыми.

С просьбой о поддержке производителей и поставщиков продуктов, в том числе первой необходимости (гречневой крупы, риса, консервов, соли), к премьеру Михаилу Мишустину обратилась ассоциация «Руспродсоюз» (объединяет более 400 компаний). Копия письма исполнительного директора ассоциации Дмитрия Вострикова есть у «Ъ». Как отмечается в обращении, именно на членов «Руспродсоюза» во всех кризисных ситуациях ложится ответственность по обеспечению потребителей базовыми товарами. Сегодня большинство участников ассоциации вводит дополнительные рабочие смены, при этом компании несут дополнительные расходы из-за остановки работы поставщиков сырья и тары, необходимости обеспечения дополнительных санитарных мер, роста расходов на логистику, пишет господин Востриков.

Так, говорится в письме, основная часть сырья, ингредиентов, упаковки, запасных частей для оборудования приходится на импорт, а из-за падения рубля эти затраты выросли на 25%.

Как поясняет заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, найти категорию товаров, которая была бы полностью освобождена от валютных колебаний, сегодня просто невозможно: в том числе импортируются семена, техника, средства защиты растений, вакцины, кормовые добавки и пр.

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При этом в условиях роста себестоимости члены «Руспродсоюза» удерживают цены поставки продукции в магазины, «зачастую неся значительные убытки». По словам господина Леонова, не заинтересованы в любом повышении цен и сами производители, так как это приводит к снижению продаж, но работа в убыток по старой цене при росте себестоимости — это «путь к закрытию бизнеса». Кроме того, поставщики отмечают существенный рост просроченной дебиторской задолженности, в первую очередь от предприятий общественного питания (закрыты в рамках борьбы с пандемией COVID-19).

«Во избежание остановки предприятий и рисков срывов поставок продовольствия» «Руспродсоюз» предлагает расширить перечень антикризисных мер для отрасли.

Среди них, в частности, отмена начисления НДС и налога на имущество минимум на полгода, отсрочка по уплате кредитов и их рефинансирование. Помимо этого, «Руспродсоюз» просит установить арендные каникулы минимум на три месяца, временно освободить производителей социально значимой продукции от уплаты коммунальных платежей и отменить плановые проверки предприятий до 2022 года.

Поставщики также просят разрешить до конца 2020 года увольнять работников без указания причин и предусмотреть компенсацию выходных пособий со стороны государства.

Наконец, «Руспродсоюз» просит обязать торговые сети закрепить в договорах временный мораторий на штрафы за срывы поставок, а также применить к интернет-магазинам ограничения закона «О торговле» (запрет на взимание бонусов и обязательство оплаты товара в срок до 40 дней). «Ъ» обратился за комментарием в пресс-службу правительства.

Продукты первой необходимости действительно пользовались повышенным спросом в последние недели на фоне опасений из-за пандемии COVID-19 и карантина.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщали, что с 9 по 22 марта мясные консервы показали рост продаж в 38 раз, замороженная продукция — в 30 раз, крупы — в 29 раз, сахар — в 24,6, соль — в 19,7.
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Но, как отмечает Дмитрий Леонов, повышенный спрос сегодня означает падение продаж завтра. Соответственно, о повышенных доходах производителей в данном случае речь не идет, особенно с учетом того, что себестоимость продукции выросла, а цена поставки продукции в сети — нет, рассказывает он.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов аргументы ассоциации считает натянутыми: «Доля импортных издержек при производстве той же гречки не так велика, а девальвация отразится на этих затратах только в следующем сезоне. А рост расходов на рабочую силу был отчасти компенсирован доходами за счет увеличения объемов сбыта». Как отмечает он, проблемы так или иначе будут у всех отраслей экономики, но некоторые из них от мер по борьбе с COVID-19 пострадают сильнее. Это торговые центры, гостиницы, рестораны особенно малый и средний бизнес, перечисляет аналитик.

Вместе с тем, добавляет он, у некоторых поставщиков объективно сложились трудности с оборотным капиталом на фоне ажиотажного роста спроса. Поэтому правительству, возможно, стоило бы оказать целевую финансовую поддержку производителям продуктов питания для предотвращения дефицита и роста цен на социально значимые товары, заключает господин Ибрагимов.

Анатолий Костырев.

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