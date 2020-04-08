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05:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Отсрочка платежей пойдет на карты

На каникулы сможет претендовать менее половины заемщиков по ипотеке и автокредитам.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:33 MSK, 08.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», подавляющее большинство заемщиков с небольшими потребительскими кредитами смогут воспользоваться кредитными каникулами с учетом обозначенных правительством лимитов. Однако наиболее чувствительные для граждан ипотека и автокредиты в более чем половине случаев в лимиты не вписываются. Эксперты уверены, что такие ограничения могут привести к резкому увеличению числа банкротств. В правительстве подтверждают, что уже задумались об увеличении лимита по ипотеке.

По оценке ОКБ (входит в тройку крупнейших БКИ и обладает данными Сбербанка), претендовать на кредитные каникулы с учетом лимитов, установленных правительством (см. «Ъ» от 6 апреля), могут порядка 45% владельцев автокредитов (около 700 тыс. кредитов), 49% ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов), около 72% заемщиков, имеющих потребительские кредиты (почти 32 млн шт.), более 90% владельцев кредитных карт (более 45 млн шт.). Данные рассчитывались по всем действующим кредитам на 20 марта.

Если допустить, что сумма текущей задолженности составляет в среднем 10% от предельного размера лимита, то потенциальный объем задолженности, по которой могут поступить обращения за кредитными каникулами, превысит 1,5 трлн руб.

Правительство РФ постановлением от 3 апреля ввело ограничения на получение кредитных каникул в размере 1,5 млн руб. по ипотечным кредитам, 600 тыс. руб. по автокредитам, 250 тыс. руб. по потребкредитам для физлиц и 100 тыс. руб. по кредитным картам.

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, из-за установленных лимитов кредитными каникулами сможет воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков. «Особенно чувствительна ситуация для заемщиков из Москвы и Санкт-Петербурга», — отмечает он.

По данным ОКБ, в Москве средний размер потребкредита составляет 528 тыс. руб., а на покупку автомобиля жители столицы брали в среднем 1,2 млн руб.
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«В обоих случаях средний размер кредита превышает установленный лимит в два раза», — отмечает господин Александрович. Ипотеку москвичи брали в среднем на 4,9 млн руб., что более чем втрое превышает лимит, добавляет он.

Аналитики приходят к таким же выводам. По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, около 16% населения в результате кризисных явлений в экономике могут испытать ухудшение финансового положения со снижением доходов более чем на 30%.

«В объемах портфелей банков доля ссуд, подходящих под установленные ограничения, в зависимости от вида кредитования и региона присутствия в среднем может составлять 25−50%», — добавляет он.

В итоге, по его оценке, «доля ссуд заемщиков, получивших право обратиться в банк для получения кредитных каникул, в портфелях банков может составить 5−10%».

Старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова считает, что «по потребительскому кредитованию до 20% заемщиков могут потенциально обратиться в банки за каникулами, по ипотеке доля таких заемщиков будет до 10%».

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Однако, по ее словам, «нет уверенности, что все из этих заемщиков в конечном счете смогут предоставить подтверждающие документы, даже если их доход действительно упадет на 30%».

Из топ-10 банков по активам большинство не ответило на запрос «Ъ» о количестве поданных заявок на кредитные каникулы и доле, соответствующей установленному правительством лимиту. В ВТБ получили более 700 обращений от клиентов в рамках закона о предоставлении льготного периода выплат по кредитам. Однако сколько из них смогут получить каникулы с учетом лимитов, в банке не указали.

В Промсвязьбанк обратилось более 200 клиентов с просьбой о кредитных каникулах. При этом, по оценке банка, под ограничение максимальной суммы кредита «подпадает около 15% ипотечного портфеля банка».

Правозащитники считают, что ограничения по суммам обязательств могут спровоцировать резкий всплеск персональных банкротств.

«Непонятно, каким образом рассчитывались эти лимиты и кому планировалось оказывать помощь, — отмечает руководитель проекта ОНФ “За права заемщиков” Евгения Лазарева.— Правительство и банки ограничивают большую часть экономически активного населения, которое вряд ли восстановит свое положение в ближайшие 5−10 лет».

В материалах ЦБ, которые цитирует «РИА Новости», заемщикам рекомендуется договариваться с банком индивидуально: «Если размер кредита или займа превышает максимальный, по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода, но гражданин не может продолжать платить по кредиту, ему следует обратиться к кредитору индивидуально с просьбой о реструктуризации: отсрочке платежей, уменьшении суммы платежей и тому подобное».

Также там отмечают возможность использования механизма ипотечных каникул, действующего с 2019 года.

Впрочем, замминистра финансов Алексей Моисеев 7 апреля заявил, что правительство «рассматривает возможность увеличения максимального размера ипотечного займа для обращения граждан за кредитными каникулами в ряде регионов России».

По словам одного из собеседников «Ъ», обсуждаются два варианта — возврат к 15 млн руб. для всех кредитов (как в механизме 2019 года) или установление разных максимумов в зависимости от регионов.

«В среду в правительстве будут обсуждать увеличение МРОТ, чтобы кредиты на зарплату были выше, — отмечает другой собеседник “Ъ”.— Решение по ипотеке могут принять на том же заседании».

Светлана Самусева

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