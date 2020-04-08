05:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Отсрочка платежей пойдет на карты
На каникулы сможет претендовать менее половины заемщиков по ипотеке и автокредитам.
Как выяснил «Ъ», подавляющее большинство заемщиков с небольшими потребительскими кредитами смогут воспользоваться кредитными каникулами с учетом обозначенных правительством лимитов. Однако наиболее чувствительные для граждан ипотека и автокредиты в более чем половине случаев в лимиты не вписываются. Эксперты уверены, что такие ограничения могут привести к резкому увеличению числа банкротств. В правительстве подтверждают, что уже задумались об увеличении лимита по ипотеке.
По оценке ОКБ (входит в тройку крупнейших БКИ и обладает данными Сбербанка), претендовать на кредитные каникулы с учетом лимитов, установленных правительством (см. «Ъ» от 6 апреля), могут порядка 45% владельцев автокредитов (около 700 тыс. кредитов), 49% ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов), около 72% заемщиков, имеющих потребительские кредиты (почти 32 млн шт.), более 90% владельцев кредитных карт (более 45 млн шт.). Данные рассчитывались по всем действующим кредитам на 20 марта.
Правительство РФ постановлением от 3 апреля ввело ограничения на получение кредитных каникул в размере 1,5 млн руб. по ипотечным кредитам, 600 тыс. руб. по автокредитам, 250 тыс. руб. по потребкредитам для физлиц и 100 тыс. руб. по кредитным картам.
По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича,
«В обоих случаях средний размер кредита превышает установленный лимит в два раза», — отмечает господин Александрович. Ипотеку москвичи брали в среднем на 4,9 млн руб., что более чем втрое превышает лимит, добавляет он.
Аналитики приходят к таким же выводам. По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, около 16% населения в результате кризисных явлений в экономике могут испытать ухудшение финансового положения со снижением доходов более чем на 30%.
«В объемах портфелей банков доля ссуд, подходящих под установленные ограничения, в зависимости от вида кредитования и региона присутствия в среднем может составлять 25−50%», — добавляет он.
Старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова считает, что «по потребительскому кредитованию до 20% заемщиков могут потенциально обратиться в банки за каникулами, по ипотеке доля таких заемщиков будет до 10%».
Однако, по ее словам, «нет уверенности, что все из этих заемщиков в конечном счете смогут предоставить подтверждающие документы, даже если их доход действительно упадет на 30%».
Из топ-10 банков по активам большинство не ответило на запрос «Ъ» о количестве поданных заявок на кредитные каникулы и доле, соответствующей установленному правительством лимиту. В ВТБ получили более 700 обращений от клиентов в рамках закона о предоставлении льготного периода выплат по кредитам. Однако сколько из них смогут получить каникулы с учетом лимитов, в банке не указали.
В Промсвязьбанк обратилось более 200 клиентов с просьбой о кредитных каникулах. При этом, по оценке банка, под ограничение максимальной суммы кредита «подпадает около 15% ипотечного портфеля банка».
«Непонятно, каким образом рассчитывались эти лимиты и кому планировалось оказывать помощь, — отмечает руководитель проекта ОНФ “За права заемщиков” Евгения Лазарева.— Правительство и банки ограничивают большую часть экономически активного населения, которое вряд ли восстановит свое положение в ближайшие 5−10 лет».
В материалах ЦБ, которые цитирует «РИА Новости», заемщикам рекомендуется договариваться с банком индивидуально: «Если размер кредита или займа превышает максимальный, по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода, но гражданин не может продолжать платить по кредиту, ему следует обратиться к кредитору индивидуально с просьбой о реструктуризации: отсрочке платежей, уменьшении суммы платежей и тому подобное».
Также там отмечают возможность использования механизма ипотечных каникул, действующего с 2019 года.
Впрочем, замминистра финансов Алексей Моисеев 7 апреля заявил, что правительство «рассматривает возможность увеличения максимального размера ипотечного займа для обращения граждан за кредитными каникулами в ряде регионов России».
«В среду в правительстве будут обсуждать увеличение МРОТ, чтобы кредиты на зарплату были выше, — отмечает другой собеседник “Ъ”.— Решение по ипотеке могут принять на том же заседании».
Светлана Самусева