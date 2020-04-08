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03:59 (мск), источник: ТАСС

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

При этом рейтинги этих кредитных организаций были подтверждены на прежних уровнях.

Источник: Reuters

МОСКВА. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на «негативный». Об этом говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу был изменен относительно, в частности, Райффайзенбанка, Альфа-банка, Совкомбанка, Московского кредитного банка, банка «Тинькофф», банка «Санкт-Петербург», банка «Уралсиб». В общей сложности прогноз был изменен для 15 банков России. При этом рейтинги выбранных кредитных организаций были подтверждены на прежних уровнях.

Аналитики Fitch подчеркнули, что прогноз был изменен в силу значительных рисков для кредитных организаций на фоне распространения коронавируса, а также обвала цен на нефть и последствий, которые эти факторы могут вызвать для экономики и финансового рынка. При этом рейтинги банков не были понижены по причине их способности справиться с краткосрочным спадом в экономике во II квартале 2020 года и в случае стабилизации во втором полугодии.

Отмечается, что основное давление на кредитные портфели банков будут оказывать слабые активы. Также произойдет ухудшение качества розничного кредитования по причине сокращения доходов населения и потери рабочих мест. Наконец, снизится показатель рентабельности кредитных организаций за счет сокращения объема кредитования.

В Fitch пояснили, что к понижению рейтингов указанных банков может привести заметное ухудшение финансовых показателей, в том числе качества активов, прибыльности и уровня капитализации. Более того, РДЭ могут быть пересмотрены в сторону понижения в случае более продолжительного и глубокого экономического спада в России.

Ранее агентство Fitch изменило на «негативный» прогноз по банковскому сектору РФ.

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