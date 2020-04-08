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02:06 (мск), источник: Известия

Рабочий день могут сократить до трех часов к 2040 году

При сохранении нынешних темпов роста производительности труда Россия ориентировочно к 2040 году могла бы перейти на трехчасовой рабочий день. Это может стать возможным, если предприятия начнут делить оставшуюся работу между всеми сотрудниками, а не проводить сокращения, считают в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского.

Источник: Известия

Газета «Известия» ознакомилась с результатами исследования. В своей работе специалисты отталкивались от научного прогноза английского экономиста Джона Кейнса. В эссе, написанном в 1930 году, он утверждал, что к 2030-му году производство сможет перейти на трехчасовые смены (и, соответственно, 15-часовую рабочую неделю).

В нынешних реалиях прогноз Кейнса не сбывается. Отмечается, что к 2030 году сотруднику возможно придется работать не менее 33 часов в неделю.

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Ожидания экономиста не сбываются, так как основываются на предположении, что число занятых в промышленности не будет меняться и даже увеличится.

«Тогда при сокращении фонда рабочего времени за счет новых технологических решений уменьшение смены было бы единственным возможным решением. Фактически же заводы, нашедшие способы сэкономить человеческий труд, поступили иначе и сократили количество персонала. Эти люди нашли работу в непроизводственном секторе — преимущественно в сфере услуг», — пишет газета.

Однако в современной экономике, где доля занятости в производстве существенно уступает доле работающих в непроизводственной сфере, отпадает необходимость в использовании экономии труда в производстве для перераспределения рабочей силы в пользу сферы услуг, поэтому становится возможным использование всего сэкономленного времени человеческого труда для сокращения продолжительности смен, считают исследователи. При таком сценарии введение трехчасового рабочего дня в России возможно к 2040 году, утверждают они.

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