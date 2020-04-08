Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях Александр Лукашенко назвал хоккей «антивирусным лекарством», подчеркнув, что на льду «никаких вирусов нет»
Фоторепортажи
20В Москве введен режим самоизоляции для всех жителей
24Дезинфекция по всему миру
01:05 (мск), источник: Известия

Половина компаний начала оптимизацию фонда оплаты труда

Доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, за последнюю неделю возросла до 50%. Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, который провел Центр стратегических разработок (ЦСР), имеющиеся в распоряжении «Известий».

Источник: Известия

Если еще неделю назад доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, составляла 29%, то на сегодня она возросла до 50%. При этом ранее 20% предприятий лишь декларировали намерения снизить зарплату.

Читайте также
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Сейчас каждая пятая уже урезала выплаты, а 35% обещают сделать это в ближайшее время. 16% компаний уволили сотрудников, тогда как перед каникулами прямых сокращений персонала не было и лишь незначительная часть респондентов — 2% — сообщала о таких планах.

Перед началом каникул 20% предпринимателей ожидали, что будут вынуждены снижать сотрудникам зарплаты. Спустя неделю им пришлось воплотить свои намерения: 21% респондентов заявил об уменьшении выплат работникам.

На меры по преодолению проблем в экономике из-за пандемии правительство зарезервировало в бюджете 1,4 трлн рублей, объявлял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. В антикризисный план вошли отсрочки по налогам, арендной плате, социальным отчислениям для малого бизнеса, госгарантии, субсидирование наиболее пострадавших отраслей, кредитные каникулы и ряд других.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
Путин: зарплаты россиян растут, но при этом их доходы стоят на месте
Во время загрузки произошла ошибка.
20 ноября 2019© Ньюстюб
 Президентский консилиум: какой прогноз дали врачи на совещании у Путина
Приезжайте еще: почему COVID-19 среди мигрантов не напугал Берлин
Росавиация пообещала рейсы из семи стран в ближайшие дни
Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Российская фигуристка заразилась коронавирусом в Италии
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Здоровье
Предложено новое средство от коронавируса Как показали предварительные эксперименты, распространенный антипаразитарный препарат убивает вирус SARS-CoV-2 за двое суток.
Hi-Tech
Страна опустела. Посмотрите на новые фото из сети Такой вы ее еще не видели!
Авто
Какие имена «АвтоВАЗ» держит в резерве для новых моделей Среди них есть Svoboda, Fortuna и даже «Кам4атка»
Кино
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса Онор Блэкман скончалась на 95-м году жизни
Новости партнеров
Фото 51-летней Валерии без фильтров. Она стареет, но делает это красиво
В чем неправда сериала о Магомаеве: факты о последних годах певца
Они родили, когда были подростками, но все равно пришли к успеху и славе
Звездные романы, о которых мало кто знал
Популярные темы на «Детях»
Поможете выбрать квартиру? Лучшую их худших! 259
Тема конкурсная, бодрящая, ругательно-пинательная, к творчеству призывающая 98
Где грань между здоровой и нездоровой любовью к животным. 88
Марафон на карантине 86
Леди
Кумиры наших мам: самые известные иконы красоты 70-х Макияж, который носили в 70-х, отличался длинными ресницами, кошачьими стрелками и яркими тенями фиолетово-синей гаммы.
Новости партнеров
До Примадонны: кого любил в прошлом Максим Галкин
Именно эта женщина была возлюбленной Галкина, пока не вмешалась Пугачева
До Аллы: кого любил Максим Галкин
Реальные фото Волочковой без ретуши и фильтров
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь