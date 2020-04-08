Росавиация анонсировала вывозные рейсы из семи стран в ближайшие дни

В Минтрансе сформировали предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа:
Авиакомпания «Уральские авиалинии» может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу. Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы «Аэрофлота» из Мадрида (Испания), Токио (Япония), Подгорицы (Черногория) и Гоа (Индия) в Москву.
График вывозных рейсов окончательно утвердит оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса.
Напомним, 6 апреля Россия возобновила возвращение граждан из-за границы, которое было приостановлено 4 апреля из-за возможных сложностей при организации карантина для прибывающих.
На вывозные рейсы могут претендовать россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года. При этом, они должны в обязательном порядке зарегистрированы на портале госуслуг. Сейчас в списках Минкомсвязи РФ зарегистрировано около 25,8 тыс. человек.