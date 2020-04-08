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01:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Росавиация анонсировала вывозные рейсы из семи стран в ближайшие дни

Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, говорится в сообщении Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей вывоз россиян из иностранных государств.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 08.04

В Минтрансе сформировали предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа:

  • 8 апреля запланированы два рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка (США) и Мале (Мальдивы) в Москву;
  • 9 апреля «Аэрофлот» доставит россиян из Денпасара (Бали) в Москву;
  • 10 апреля запланированы рейсы «Аэрофлота» из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург;
  • 10 апреля «Аэрофлот» доставит россиян из Ларнаки (Кипр);
  • 10 апреля запланированы два рейса S7 из Бангкока (Таиланд) в Новосибирск и Иркутск;
  • 10 апреля S7 доставит пассажиров из Токио (Япония) во Владивосток;
  • 11 апреля «Аэрофлот» доставит из Анталии (Турция) в Москву и Санкт-Петербург.
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу. Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы «Аэрофлота» из Мадрида (Испания), Токио (Япония), Подгорицы (Черногория) и Гоа (Индия) в Москву.

График вывозных рейсов окончательно утвердит оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса.

Напомним, 6 апреля Россия возобновила возвращение граждан из-за границы, которое было приостановлено 4 апреля из-за возможных сложностей при организации карантина для прибывающих.

На вывозные рейсы могут претендовать россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года. При этом, они должны в обязательном порядке зарегистрированы на портале госуслуг. Сейчас в списках Минкомсвязи РФ зарегистрировано около 25,8 тыс. человек.

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