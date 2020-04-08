Назван размер финансовой подушки России перед кризисом

Эта сумма складывается из депозитов федеральных органов власти (15,3 триллиона рублей) и активов региональных правительств (2,4 триллиона). Таким образом, общая сумма составляет не менее 17,7 триллиона рублей.
Она включает в себя, в основном, валютные средства Фонда национального благосостояния и валюту, которую Минфин успел приобрести в начале года при ценах на нефть свыше 42,2 доллара США за баррель, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных государственных фондов.
Правительство и Банк России на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, в середине марта приняли ряд мер, которые обеспечили стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
В частности, ЦБ с 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные осуществлялись до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
В середине марта Центробанк объявил о новых мерах поддержки финансовой стабильности, начав продажу валюты, которую он получит от Минфина из ФНБ от продажи Сбербанка, при снижении цен на нефть ниже 25 долларов за баррель. Операции проводятся в дополнение к стандартным продажам валюты по бюджетному правилу.
Замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.