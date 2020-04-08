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10:28 (мск), источник: Forbes

Российские компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю

Российские компании стали вводить четырехдневную рабочую неделю, чтобы сократить расходы на персонал на фоне объявленного нерабочим апреля. В прошлом году бизнес воспринял идею Дмитрия Медведева о переходе на сокращенную рабочую неделю в штыки.

Источник: Reuters

Российские компании стали переходить на четырехдневную рабочую неделю, чтобы сократить расходы на персонал в разгар пандемии коронавируса, пишут «Ведомости».

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На четырехдневную рабочую неделю временно перешла крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания «Сибур», в которой работают более 23 000 человек. На такой режим работы уже переведены все сотрудники корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий.

Всего на четерыхдневку на несколько месяцев будут переведены почти четверть сотрудников «Сибура», рассказал изданию источник, близкий к компании. Представитель компании уточнил, что четырехдневная неделя входит в комплекс антикризисных мер, призванных сократить возможные потери компании на треть.

Правление РЖД одобрило введение неполной рабочей смены или неполной рабочей недели с 1 апреля. Гендиректор компании Олег Белозеров написал членам правления, что эта мера рассматривается как альтернатива сокращению штата (среднесписочная численность компании в 2019 году составляла 711 000 человек) на фоне экономического спада в первом квартале 2020 года.

На четырехдневную рабочую неделю временно переведены также сотрудники метрополитена в Екатеринбурге. Пятидневная рабочая неделя будет возвращена после того, как пассажиропоток восстановится до уровня первой декады марта, обещал гендиректор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Данные опроса 1000 предпринимателей, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР) с 31 марта по 2 апреля, показывают, что 16% респондентов уже уволили сотрудников, а 31% планируют сделать это в ближайшее время.
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Четырехдневная неделя является хорошей альтернативой массовым увольнениям и равнозначна сокращению 20% штата, пояснил изданию партнер компании «Экопси консалтинг» полагает Григорий Финкельштейн.

В июне 2019 года Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший пост премьера, заявил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в России. Он поручил Минтруду оценить влияние возможного нововведения на экономику, производительность труда и социальную сферу. В подготовленном ведомством докладе отмечалось, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски и может, например, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции. Против перехода на четырехдневную рабочую неделю выступил тогда российский бизнес — более 80% российских компаний не считают переход на четырехдневную рабочую неделю необходимым и экономически оправданным, свидетельствовали данные опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

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