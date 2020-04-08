Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков

«Это вопрос к правительству, это вопрос к штабу. Безусловно, эта ситуация является объектом постоянного мониторинга штаба, правительства, и, конечно же, на это обращают внимание», — сообщил Песков на просьбу прокомментировать случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска в целом ряде компаний.
Его также спросили, будут ли вводиться дополнительные меры по выявлению подобных нарушений и можно ли в нынешних условиях закрыть глаза на такие действия бизнеса. Представитель Кремля посоветовал обратиться с этим вопросом в кабмин.
«Будут ли