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13:33 (мск), источник: РИА Новости

Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:04 MSK, 08.04
Источник: РИА Новости

«Это вопрос к правительству, это вопрос к штабу. Безусловно, эта ситуация является объектом постоянного мониторинга штаба, правительства, и, конечно же, на это обращают внимание», — сообщил Песков на просьбу прокомментировать случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска в целом ряде компаний.

Его также спросили, будут ли вводиться дополнительные меры по выявлению подобных нарушений и можно ли в нынешних условиях закрыть глаза на такие действия бизнеса. Представитель Кремля посоветовал обратиться с этим вопросом в кабмин.

«Будут ли какие-то меры приниматься и какие могут приниматься меры — это я вас перенаправляю туда, в правительство», — сказал Песков.

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