Названы самые «обедневшие» российские миллиардеры

Лидером антирейтинга стал совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон, потерявший за год 6,9 миллиарда долларов. Он занимает третье место в списке богатейших россиян с состоянием 17,1 миллиарда долларов.
Партнер Михельсона по «Новатэку» и «Сибуру» Геннадий Тимченко за год потерял 5,7 миллиарда долларов и занял второе место антирейтинга. Замкнул тройку владелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Он обеднел на 5,5 миллиарда.
В пятерку антирейтинга вошел потерявший 3,7 миллиарда долларов владелец «Северстали» Алексей Мордашов и крупнейший акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с результатом 3,2 миллиарда.
Кроме них, в список попали потерявший 2,3 миллиарда долларов акционер «Лукойла» Леонид Федун, обедневший на два миллиарда акционер «Альфа Групп» Михаил Фридман, а также владелец ММК Виктор Рашников, предприниматель Михаил Гуцериев, совладелец СУЭК и «Еврохим» Андрей Мельниченко и собственник En+, группы «ГАЗ» и «Ингосстраха» Олег Дерипаска. Последние четверо за год потеряли 1,3−1,6 миллиарда долларов.