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17:12 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые «обедневшие» российские миллиардеры

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг богатейших россиян, чье состояние за год сократилось сильнее всего. Их суммарные потери составили 35 миллиардов долларов.

Источник: РИА "Новости"

Лидером антирейтинга стал совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон, потерявший за год 6,9 миллиарда долларов. Он занимает третье место в списке богатейших россиян с состоянием 17,1 миллиарда долларов.

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Партнер Михельсона по «Новатэку» и «Сибуру» Геннадий Тимченко за год потерял 5,7 миллиарда долларов и занял второе место антирейтинга. Замкнул тройку владелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Он обеднел на 5,5 миллиарда.

В пятерку антирейтинга вошел потерявший 3,7 миллиарда долларов владелец «Северстали» Алексей Мордашов и крупнейший акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с результатом 3,2 миллиарда.

Кроме них, в список попали потерявший 2,3 миллиарда долларов акционер «Лукойла» Леонид Федун, обедневший на два миллиарда акционер «Альфа Групп» Михаил Фридман, а также владелец ММК Виктор Рашников, предприниматель Михаил Гуцериев, совладелец СУЭК и «Еврохим» Андрей Мельниченко и собственник En+, группы «ГАЗ» и «Ингосстраха» Олег Дерипаска. Последние четверо за год потеряли 1,3−1,6 миллиарда долларов.

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