Сбербанк переводит все отделения на обычный режим работы

«Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — заявил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин. Юридические лица будут также обслуживаться по стандартному графику. В банке уточнили, что следят за ситуацией и обеспечивают работу необходимого количества отделений.
Однако Сбербанк
Напомним, в России до конца апреля действует нерабочий период