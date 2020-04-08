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18:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Сбербанк переводит все отделения на обычный режим работы

В Сбербанке сообщили, что все отделения с 9 апреля начнут работать в обычном режиме. Однако, обращаться в отделения или пользоваться банкоматами рекомендуется только в случае крайней необходимости, чтобы сократить посещение общественных мест, а вместе с этим и риск заражения коронавирусом.

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Скончалось83 568 +7 061
Выздоровело308 617 +16 150
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 08.04
Источник: Reuters

«Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — заявил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин. Юридические лица будут также обслуживаться по стандартному графику. В банке уточнили, что следят за ситуацией и обеспечивают работу необходимого количества отделений.

Однако Сбербанк по-прежнему рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными, а также пользоваться услугами отделений и банкоматов только при крайней необходимости.

Напомним, в России до конца апреля действует нерабочий период из-за коронавируса COVID-19. Во многих регионах введен режим самоизоляции. В связи с этим Сбербанк отменил до 1 мая комиссию за пополнение своих карт с карт других банков.

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